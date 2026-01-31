Daniel Tafalla: “El mayor problema para proyectos grandes es la infraestructura eléctrica”

El gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de Comercio de A Coruña, Daniel Tafalla Patricia G. Fraga

Daniel Tafalla ejerce, tal y como se denomina él mismo, como “enlace” entre las empresas que tienen interés en asentarse en el área de A Coruña. En una entrevista para este diario repasa cómo ejerce esta tarea.

¿Cuál es la función que tiene la Oficina de Promoción Tecnológica-Industrial de la Cámara?

Nace de una fundación que fue creada por la Cámara de Comercio de A Coruña, junto a la Universidad, para reforzar y dinamizar el tejido industrial del área. Por una parte está la promoción y, por otra parte, la atracción de proyecto. Van de la mano, con un acompañamiento personalizado a empresas e inversores en todo el proceso de implantaciones como servicio 360 grados que proporcionamos de una forma muy personalizada. Nos apoyan también los ayuntamientos de A Coruña, Carballo, Curtis y Autoridad Portuaria. Y trabajamos en toda la demarcación de la Cámara de Comercio, que recientemente también se ha ampliado al área de Ferrolterra.

¿Cómo se concreta la tarea de promoción y de acompañamiento a empresas?

Somos una fundación joven. Yo me incorporé en marzo de 2023. La fundación se creó un poco antes y a partir de ahí es cuando empecé a avanzar en ese camino. Son procesos que tardan porque cuando hablamos de inversión, de implantación, el 80% de los proyectos que tenemos ahora mismo vienen a nivel internacional. Entonces, requiere pues mucha información, promoción del área, explicar un poco el ecosistema... Desde el inicio de la oficina hemos hecho más de 600 reuniones, unas 250 el año pasado. Ahora mismo tenemos en acompañamiento unos 70 proyectos, 80% a nivel internacional y el 20% son proyectos a nivel nacional como algunas empresas que acompañamos y que evitamos que se vayan a otros sitios. Se concreta en una proyección de inversión de más de 770 millones de euros y con más de 500 empleos, entre todos los proyectos. También acompañamos a empresas, proyectos o incluso delegaciones de empresarios a descubrir el ecosistema de A Coruña y ver posibles sinergias y oportunidades de establecerse en el área.

¿Las empresas se llevan alguna sorpresa cuando conocen el ecosistema de A Coruña?

En el último evento trajimos a una docena de empresarios de la India del sector TIC. Intentamos siempre poner a A Coruña en el mapa. Ya se están generando sinergias. De hecho, estoy con un proyecto de una empresa de la India que está muy avanzado. Ya está a punto de establecerse.

¿Qué les llama la atención de

A Coruña?

A Coruña tiene un ecosistema sorprendente. No nos solemos promocionar desde hace mucho, pero tenemos un ecosistema potente en muchas áreas. Tenemos muchos sectores claves y proyectos tractores interesantes como el de la Ciudad de las TIC o el Green Port. Estamos acompañando a una diversidad de proyectos importantes, tanto a nivel de sector como a nivel de diferentes países. El sector principal es el TIC. Todos los proyectos que estoy acompañando, la gran mayoría tiene un componente tecnológico avanzado. A veces es biotecnología o economía circular. También relacionada con biotecnología o biosalud, pero también a nivel de industria 4.0, audiovisual e incluso recientemente algún proyecto de defensa. En todos esos sectores tenemos empresas tractoras o un ecosistema interesante a la hora de que una empresa busque asentarse en España. Y que contemple A Coruña es una satisfacción de esta oficina, porque ahora mismo prácticamente el 75% de la inversión extranjera se dirige a Madrid y Barcelona.

Si la mayor parte de la inversión extranjera se va a Madrid o Barcelona, ¿cómo compite A Coruña?

Pues tratando de forma muy personalizada. No nos vienen tantos proyectos pero los que vienen, intentamos atenderlos con el máximo cariño posible, con la mejor atención y dándoles un servicio realmente a medida. Diseñamos ese acompañamiento en función de cada proyecto. Puede ir de una búsqueda de suelo, una búsqueda de un inversor o incluso un tema de extranjería. Son muchas cosas. Al final lo que hace la oficina es que es como un enlace entre ecosistema, no solo privado, sino que también es público o privado dentro de toda nuestra área para el inversor extranjero.

¿La provincia está preparada a nivel de infraestructuras?

Ahora mismo el mayor problema para ciertos proyectos grandes es la infraestructura eléctrica. De no tener suficiente capacidad. Hay muchas solicitudes de centros de datos, de proyectos de energía renovable, como hidrógeno, metanol. Necesitan una infraestructura eléctrica que al final tarda demasiado en venir. Lo que a mi entender sería ideal, no es por no tener la capacidad, pero al final como entre regulación, burocracia y el sistema tal como está hecho ahora, pues cuando se amplíe la capacidad, ya se habrá caído el proyecto. Ya se están cayendo proyectos en toda España. No es un problema solo de Galicia.