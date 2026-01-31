A Coruña es cada vez más internacional y bate el récord de turistas extranjeros

Turistas en María Pita Quintana

A Coruña se marcó en 2023 el objetivo de lograr la internacionalización y desestacionalización del turismo. Y se ha logrado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad nunca recibió tantos turistas extranjeros como en 2025. No solo eso, ya suponen el 25% del turismo total de la urbe. El año pasado visitaron A Coruña 547.356 personas, de las cuales 124.904 procedían de otros países. El viajero nacional (422.452 en 2025), sigue siendo el motor económico del turismo en la urbe.

“Llevamos tiempo luchando contra la estacionalidad, siendo nuestro principal campo de batalla, pero es cierto que otra de las cosas que teníamos que ir mejorando para tener mayor salud era aumentar la internacionalización, y sin duda lo hemos conseguido”, señala el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

El también director del NH Collection Finisterre destaca el “esfuerzo” hecho por el sector, hasta el punto de lograr que los datos “rocen el 25%”. El trabajo parte del Gobierno local y del sector turístico: “Hay mayor reconocimiento fuera de las fronteras de nuestra ciudad debido a temas tan importantes como la conectividad. Ha habido años en los que hemos tenido conectividad importante con puntos del extranjero y esto nos ha dado más publicidad externa”, apunta Collazos.

Las empresas con presencia en la ciudad son, sin duda, otro factor imprescindible a la hora de analizar el resultado turístico. “Alguna de las empresas que trabajan en nuestra ciudad están haciendo que sea más internacional, ya sea mediante sus proveedores o las personas que trabajan con ellos y que hacen que haya más movimiento internacional”, subraya el presidente de Hospeco.

Por último, Agustín Collazos pone en valor acciones como las desarrolladas por la Fundación MOP, “que realiza la exposición en el muelle de Batería y que, sin duda, nos sitúa en el mapa y, en algunos casos, supone el motivo de muchos para venir a la ciudad, conocerla y recomendarla”. Estos son los tres principales motores de este crecimiento, según el director del NH Collection Finisterre, quien apunta a seguir “trabajando para estar preparados para recibir más turismo internacional sin olvidarnos de nuestro principal mercado, el nacional. Pero es muy sano tener este doble turismo en A Coruña”.

La urbe, además, ha conseguido superar a Vigo en cuanto al número de visitantes el año pasado. La ciudad más poblada de Galicia se quedó en casi 529.000 turistas recibidos, pese a ser la que más viajeros extranjeros capta (196.000). Si se comparan los datos con Santiago, ninguna de las dos urbes logra acercarse a sus registros. Con 450.698 turistas nacionales y 468.191 internacionales, la capital gallega sumó en 2025 casi 919.000 viajeros. En cuanto a las pernoctaciones, A Coruña rozó los 1,1 millones, por encima también de Vigo, con poco más de 900.000. De nuevo, Santiago lidera el ranking, con más de 1,5 millones.

Diciembre

Si solo se tienen en cuenta los datos del último mes del año, A Coruña gana a Santiago. Pero también a Vigo, pese a su Navidad, aunque en este caso, solo en el número de turistas nacionales captados. En diciembre A Coruña acogió a 43.745 personas, siendo 37.321 residentes en España y 6.424 en otros países.

Curiosamente, desde que hay registros, la ciudad nunca había superado en diciembre a la capital gallega, hasta ahora: Santiago recibió a 42.278 viajeros –29.946 nacionales y 12.332 internacionales–. Esto podría deberse a la ‘fuga’ de rutas de Lavacolla, que también frustró en los últimos meses del ejercicio sus estadísticas de tráfico aéreo.

Vigo sí fue la urbe gallega con más turismo en diciembre, pero gracias, sobre todo, al factor internacional. De los 55.617 viajeros que pisaron la ciudad olívica, 23.167 procedían de fuera de España, mientras que 32.450 eran residentes nacionales.

Este año se prevé que A Coruña sea uno de los destinos con más reclamo para el eclipse total de Sol del 12 de agosto. Tal y como este diario publicó este mes, los hoteles ya cuentan con plazas agotadas para entonces, y los que todavía disponen de habitaciones tienen precios de ‘lujo’.