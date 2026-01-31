China, Japón, Corea, Madrid y ahora A Coruña: Zara estrena su primer Zacaffé en la ciudad

Apertura del Zacaffé en A Coruña Germán Barreiros

A Coruña se sumó este sábado a una exclusiva lista de ciudades elegidas por Inditex para ofrecer una nueva experiencia. Zacaffé, la cafetería de Zara, abrió a las 10.00 horas en la planta baja de la calle Compostela, aunque dispone de entrada directa desde la plaza de Mina. El espacio, el quinto en el mundo, se une así a los de Madrid, Osaka, Seúl y Nanjing.

Zacaffé en Zara Home Cedida

En la fachada se incluye un elemento común en todos los Zacaffés existentes: un trébol de cuatro hojas en el tirador de la puerta. Este 'logo' es el mismo que el de las servilletas de las mesas y el que da forma a las tazas. Las mesas, de granito blanco, están situadas frente a la gran cristalera de la cafetería, donde el espacio del café Siboney está limitado por una gran estructura de madera. Las flores, con predominancia de los tulipanes, coronan las barras y mesas.

Pero como en todas las cafeterías de Zara, la firma busca ponen en valor la arquitectura de la ciudad. Así, las galerías de La Marina están presentes en el local a través de postales colocadas en la pared. También hay merchandising propio, situado en el espacio que antes ocupaba el puesto de recogida de pedidos online. Camisetas, sudaderas, bolsas y gorras, todas ellas con el estampado de las galerías y el nombre de A Coruña, componen esta colección especial para el Zacaffé.

El espacio cuenta, a su vez, con numerosos libros, sobre todo enfocados en la moda, que se pueden tanto adquirir como consultar. Y no faltan, claro, elementos de la sección de Zara Home, como tocadiscos o vinilos. El objetivo, señalan desde la compañía, es ofrecer una nueva experiencia al cliente, que ahora podrá acudir a la tienda a comprar y, a la vez, tomar un café, una bebida o comer algo.

La carta está compuesta por cafés clásicos y más elaborados, como el pumpkin spice latte, cold brew, orange cold brew y coffee and tonic, entre otros. También hay tés, infusiones, bebidas frías, chocolates y un apartado especial dedicado al matcha y chai. En cuanto a la gastronomía, en Zacaffé es posible degustar croissants clásicos o bañados en chocolate, pulga de tortilla, cookies, cocadas, fingers de té, muffins, pulga de jamón o carrot cake. Y también opciones autóctonas, como bicas, caroleiros (especialidad de la Panificadora Santa Cruz) o tarta de Santiago.