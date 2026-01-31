Así son los precios de Zacaffé en A Coruña

Zacaffé en A Coruña Cedida

Zacaffé ha abierto este sábado sus puertas en A Coruña con una estética cuidada y una apuesta por cafés especiales, matcha y repostería artesanal. Su carta refleja una oferta amplia, con precios que se sitúan en la franja media de las cafeterías especializadas de la ciudad.

En el apartado de cafés, el espresso tiene un precio de 1,70 euros, mientras que el cortado o el café con leche cuesta 1,80 euros. Opciones más elaboradas como el flat white se sitúan en 2,50 euros, el iced latte en 2,80 euros y el cappuccino en 2,90 euros. Las propuestas especiales, como el pumpkin spice latte o el coffee and tonic alcanzan los 3,80 euros, y el orange cold brew llega a los 4 euros.

Los tés e infusiones mantienen un precio uniforme de 2,70 euros, con variedades como té verde, té negro Earl Grey, rooibos o infusiones detox. En el apartado de chocolates, los precios oscilan entre los 2,80 euros del chocolate clásico y los 4,40 euros de las versiones más especiales.

Uno de los productos estrella del local es el matcha, con precios que van desde los 3,50 euros del hojicha latte hasta los 4,60 euros de los matcha latte con frutas. El chai latte se sitúa en 3,40 euros, y las versiones especiales alcanzan los 3,80 euros.

La repostería ofrece opciones desde 1,70 euros el croissant clásico hasta 3,60 euros el carrot cake. También hay productos sin gluten y propuestas saladas como pulgas de tortilla o jamón ibérico por 2,40 euros.

En conjunto, Zacaffé presenta una carta variada, pensada para un público que busca bebidas de especialidad y productos cuidados, con precios acordes a este tipo de cafeterías en A Coruña.