Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así es el plan de cuatro días para instalar la pasarela provisional sobre Alfonso Molina, en A Coruña

La instalación de la parte central de la estructura se desarrollará entre el lunes y el jueves de la próxima semana en horario de noche

Iván Aguiar
Iván Aguiar
31/01/2026 04:00
Estructura sobre la que se colocará la pasarela
Estructura sobre la que se colocará la pasarela
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Dos grandes estructuras asoman en los márgenes de la avenida de Alfonso Molina, a la altura de la estación de autobuses. Se trata de los soportes en los que se apoyará la nueva pasarela provisional que instalará el Ayuntamiento de A Coruña para poder cerrar al tránsito la existente en este punto y proceder a su reparación.

A escasos metros ya está situada la parte central del nuevo puente, a la espera de que los técnicos puedan comenzar su instalación. En concreto, estos trabajos está previsto que se desarrollen entre el lunes y el jueves de la próxima semana.

Comienza el cierre de Alfonso Molina para la instalación de la pasarela provisional

Más información

Fuentes policiales informan de que se acometerán de noche, en horario de 23.00 a 06.00 horas, ya que será necesario cortar el tráfico en la avenida en dirección salida. Para ello, se habilitará un desvío alternativo en dirección a la ronda de Outeiro.

Mantenimiento

Esta actuación forma parte de la obra que ejecuta el Ayuntamiento para reparar la pasarela peatonal ubicada a la altura de la estación de autobuses.

La solución adoptada consiste en la sustitución en taller de todos los elementos deteriorados. El problema que presenta esta obra es la complejidad de la zona de actuación, ya que la estructura se encuentra en la principal vía de entrada y salida de A Coruña.

El proyecto indica que es “inviable” la reparación en el propio lugar, por lo que serán necesarios “medios auxiliares para izado, carga y transporte de la estructura, como grúas móviles autopropulsadas y plataformas o góndolas” (plataforma suspendida en el aire mediante anclajes).

Embotellamiento en Linares Rivas

La intensidad del tráfico en las calles de A Coruña cayó de media un 7% en cinco años

Más información

Dado que la sustitución de los elementos deteriorados se realizará en taller, se han proyectado mejoras en la estructura, como la sustitución de las barandillas para cumplir con la normativa de accesibilidad vigente, mejoras en el sistema de drenaje y modificación del sistema de pavimento, para evitar que se repitan los problemas de corrosión existentes. También se limpiará, saneará y pintará una de las rampas que están en los márgenes de la avenida, según recoge el proyecto técnico.

Aviso

Un informe elaborado por las empresas Cimarq y Soldacero Formación e Inspección emitieron un informe en febrero de 2023 en el que se recomendó la realización de “operaciones de mantenimiento a la mayor brevedad posible”.

Dos años y medio después, los trabajos ya se encuentran en una fase inicial. Esta actuación servirá para corregir “daños estructurales” que han detectado los técnicos: presencia de abundante corrosión, pérdidas de espesores en el vano central, chapas del forjado con roturas, oxidación y rotura del hormigón en algunos puntos y defectos en las soldaduras, según recoge la documentación.

El proyecto técnico señala que se sustituirán “todos aquellos elementos de la estructura en mal estado, para garantizar la seguridad peatonal y vial, así como corregir los daños estructurales”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Turistas en María Pita

A Coruña es cada vez más internacional y bate el récord de turistas extranjeros
Lara Fernández
María Teresa García muestra documentación en su casa

La lucha de una vecina de Pastoriza: más de 40 años buscando a su hija
Noelia Díaz
El gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de Comercio de A Coruña, Daniel Tafalla

Daniel Tafalla: “El mayor problema para proyectos grandes es la infraestructura eléctrica”
Iván Aguiar
Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8 en Guitiriz
EP