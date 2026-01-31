Así es el plan de cuatro días para instalar la pasarela provisional sobre Alfonso Molina, en A Coruña

Estructura sobre la que se colocará la pasarela Patricia G. Fraga

Dos grandes estructuras asoman en los márgenes de la avenida de Alfonso Molina, a la altura de la estación de autobuses. Se trata de los soportes en los que se apoyará la nueva pasarela provisional que instalará el Ayuntamiento de A Coruña para poder cerrar al tránsito la existente en este punto y proceder a su reparación.

A escasos metros ya está situada la parte central del nuevo puente, a la espera de que los técnicos puedan comenzar su instalación. En concreto, estos trabajos está previsto que se desarrollen entre el lunes y el jueves de la próxima semana.

Comienza el cierre de Alfonso Molina para la instalación de la pasarela provisional Más información

Fuentes policiales informan de que se acometerán de noche, en horario de 23.00 a 06.00 horas, ya que será necesario cortar el tráfico en la avenida en dirección salida. Para ello, se habilitará un desvío alternativo en dirección a la ronda de Outeiro.

Mantenimiento

Esta actuación forma parte de la obra que ejecuta el Ayuntamiento para reparar la pasarela peatonal ubicada a la altura de la estación de autobuses.

La solución adoptada consiste en la sustitución en taller de todos los elementos deteriorados. El problema que presenta esta obra es la complejidad de la zona de actuación, ya que la estructura se encuentra en la principal vía de entrada y salida de A Coruña.

El proyecto indica que es “inviable” la reparación en el propio lugar, por lo que serán necesarios “medios auxiliares para izado, carga y transporte de la estructura, como grúas móviles autopropulsadas y plataformas o góndolas” (plataforma suspendida en el aire mediante anclajes).

La intensidad del tráfico en las calles de A Coruña cayó de media un 7% en cinco años Más información

Dado que la sustitución de los elementos deteriorados se realizará en taller, se han proyectado mejoras en la estructura, como la sustitución de las barandillas para cumplir con la normativa de accesibilidad vigente, mejoras en el sistema de drenaje y modificación del sistema de pavimento, para evitar que se repitan los problemas de corrosión existentes. También se limpiará, saneará y pintará una de las rampas que están en los márgenes de la avenida, según recoge el proyecto técnico.

Aviso

Un informe elaborado por las empresas Cimarq y Soldacero Formación e Inspección emitieron un informe en febrero de 2023 en el que se recomendó la realización de “operaciones de mantenimiento a la mayor brevedad posible”.

Dos años y medio después, los trabajos ya se encuentran en una fase inicial. Esta actuación servirá para corregir “daños estructurales” que han detectado los técnicos: presencia de abundante corrosión, pérdidas de espesores en el vano central, chapas del forjado con roturas, oxidación y rotura del hormigón en algunos puntos y defectos en las soldaduras, según recoge la documentación.

El proyecto técnico señala que se sustituirán “todos aquellos elementos de la estructura en mal estado, para garantizar la seguridad peatonal y vial, así como corregir los daños estructurales”.