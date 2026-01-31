Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Amaia se reconcilia en A Coruña con Aliboria

La navarra, que ofreció este sábado su único concierto en Galicia, interpretó con los gallegos su tema 'Aralar' 

Lara Fernández
Lara Fernández
31/01/2026 22:56
Amaia Romero, en el Coliseum
Amaia Romero, en el Coliseum
Carlota Blanco
Amaia Romero ofreció este sábado su único concierto en Galicia dentro de su gira 'Arenas'. Y lo hizo en el Coliseum de A Coruña, con entradas prácticamente agotadas. Allí el público fue consciente de una sorprendente reconciliación pública: a la hora de interpretar ‘Aralar’, su sencillo publicado en octubre y que rinde homenaje al folclore y la cultura de Navarra, Amaia llamó al escenario a la banda gallega Aliboria para interpretar juntos el tema. 

"Esto es algo solo preparado para este concierto. Me hace muchísima ilusion que estén aquí. Estoy muy contenta, son las percusiones originales de mi tema. Os dejo con Aliboria”, dijo Amaia sobre el escenario. Fue entonces cuando salieron para interpretar un tema antes de que sonase ‘Aralar’.

La polémica había sido que la navarra utilizó como base de su canción el arreglo con panderetas del tema ‘Caroi’, publicado en 2016 por los gallegos, y esta admitió, tras la denuncia pública de la banda, que había copiado la percusión. El grupo había publicado en sus redes sociales que, tras hablar con la artista y su equipo, estos habían asumido responsabilidades. Y este sábado, los asistentes a su concierto en A Coruña fueron testigos del acercamiento y buena sintonía.

Concierto de Amaia Romero
