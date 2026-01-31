Amaia hechiza en el Coliseum con su nostalgia pop y su mundo más íntimo

Amaia, en su concierto en el Coliseum Carlota Blanco

“¿Hay algún instrumento que esta chica no sepa tocar?”, se preguntaba ayer una fan en un Coliseum casi al completo. Amaia –un día rebautizada Amaia de España, como las grandes–, acudió a su única cita en Galicia eregida como una de las figuras de referencia en la escena musical nacional. Lo tenía fácil: es una de esas personas que son adoradas por el público. Su natural sentido del humor se funde con las sonrisas de los asistentes al escucharla interactuar con ellos. Y es que, pese a llevar desde 2017 en el foco mediático, la pamplonesa desprende una sencillez extraordinaria en el mundillo que contrasta con su colosal voz y su manejo de instrumentos. “Hoy hace un año que salió mi último disco… ¿cómo se llamaba? Perdón, es que es muy largo”. Así comenzó la primera carcajada coral con la artista, que culminó con una falda ropa y su petición de “no hacer muchos stories ahora”.

“Luces, cámara y acción”, reza su canción ‘Bienvenidos al show’, pero lo cierto es que hubo más que esto. Hubo arpas, hubo piano y guitarras, hubo cánticos a capella, hubo sorpresas y hubo reconciliaciones que pusieron al público en pie. A la hora de interpretar ‘Aralar’, su sencillo publicado en octubre y que rinde homenaje al folclore y la cultura de Navarra, Amaia llamó al escenario a la banda gallega Aliboria para interpretar juntos el tema. La polémica había sido que la navarra utilizó como base de su canción el arreglo con panderetas del tema ‘Caroi’, publicado en 2016 por los gallegos, y esta admitió, tras la denuncia pública de la banda, que había copiado la percusión. El grupo había publicado en sus redes sociales que, tras hablar con la artista y su equipo, estos habían asumido responsabilidades. Y este sábado, los asistentes a su concierto fueron testigos del acercamiento y buena sintonía.

El recital de este sábado en el Coliseum fue el primero de una mujer en lo que va de año. Y también la primera vez en solitario de Amaia, que ya había pisado las tablas del recinto en 2019, en este caso dentro de la gira de la novena edición de Operación Triunfo, en la que resultó ganadora. En esta ocasión, la multitud coreó cada estrofa como si estuviesen escritas para ellos. Y es que Amaia se ha convertido en un icono generacional que ha llevado lo indie a todos los públicos.

La navarra trajo a A Coruña su ‘Zorongo gitano’ y versionó a Papá Levante. Presentó su último trabajo donde mezcla temas experimentales como ‘Tocotó’ o ‘Nanai’ con otros melódicos como ‘Auxiliar’ o ‘Fantasma’, consagrándose como la artista de cabecera de la nueva nostalgia pop. Y es que en la noche de ayer, en la que Amaia invitó a todos a descubrir los recovecos de su mundo más íntimo, hechizó a una ciudad que, tal y como reconoció la propia cantante, nunca falla a la hora de presumir de energía