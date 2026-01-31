Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abre el plazo de inscripción del programa Idiomas do Mundo para viajar a Irlanda

Redacción
31/01/2026 11:33
Señal de Irlanda
​Las estancias se desarrollarán durante cuatro semanas en los meses de julio o agosto
EFE
El Ayuntamiento de A Coruña abrirá el próximo lunes 2 de febrero el plazo de inscripción para participar en el programa municipal Idiomas del Mundo 2026, que ofertará un mínimo de 29 plazas para estancias de un mes en Irlanda, dirigidas a estudiantes que cursen 1.º de Bachillerato durante el presente curso escolar.

La publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) da paso al periodo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto del 2 al 13 de febrero, ambos inclusive. Para formalizar la inscripción será necesario cubrir una ficha disponible en la web municipal (www.coruna.gal/educacion) y presentar la documentación requerida en los registros municipales o en los de cualquier otra administración.

Las estancias se desarrollarán durante cuatro semanas en los meses de julio o agosto, en una localidad aún por determinar de la República de Irlanda. El programa tiene como objetivo perfeccionar el dominio del inglés y profundizar en el conocimiento real de otra cultura, permitiendo además la obtención de un certificado del nivel alcanzado según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Durante su estancia, el alumnado seleccionado asistirá por las mañanas a clases de perfeccionamiento de inglés, mientras que por las tardes participará en actividades deportivas, culturales y lúdicas, además de excursiones durante los fines de semana. El alojamiento será en hogares de familias irlandesas, favoreciendo así una inmersión completa en la cultura local.

El programa Idiomas del Mundo está íntegramente financiado por el Ayuntamiento, con un presupuesto cercano a los 150.000 euros y un coste por plaza de 5.138,83 euros. La aportación municipal cubrirá entre el 65 % y el 100 % del coste, en función de los ingresos familiares, con una contribución máxima del 35 % por parte de las familias.

Las becas incluyen los gastos de desplazamiento, la estancia en Irlanda durante un mes, las actividades académicas y extraescolares, el acompañamiento de monitores y educadores durante todo el programa y un seguro que cubre cualquier incidencia.

Entre los requisitos para participar figura estar matriculado en 1.º de Bachillerato en un centro educativo de la ciudad durante el curso 2025-2026, contar en 4.º de ESO con una nota media igual o superior a 6, no tener materias suspensas y haber obtenido una calificación mínima de 7 en inglés en dicho curso.

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, destacó que “desde el Gobierno de Inés Rey creemos que es fundamental incentivar programas que acerquen a la juventud a otras culturas. Es una forma magnífica de aprender idiomas y abrir la mente, una experiencia que no se olvida”.

