El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros cobrados forma irregular con lecturas estimadas de luz

Ep
30/01/2026 13:38
Factura de la luz
EFE
Una vecina de A Coruña, asesorada por Facua, ha coneguido recuperar 616 euros de tres facturas de la luz que la comercializadora regulada del grupo Naturgy le cobró de manera irregular por haber sido calculadas con lecturas estimadas.

En un comunicado, Facua explica que esta mujer asesorada por la asociación ha conseguido le devolviesen el dinero tras acudir a un arbitraje de consumo.

María Teresa D.V., vecina de A Coruña, recibió a finales de 2021 varias facturas de la luz de su comercializadora con unas cuantías excesivamente altas en comparación con las anteriores con lecturas reales. En concreto, llegó una primera de 82,29 euros, una segunda de 115,31 euros y una tercera de 419,34 euros. En el caso de esta última, el importe era hasta 10 veces superior a la cuantía que solía pagar por el suministro eléctrico de su vivienda.

"Desde el servicio de Atención al Cliente de la compañía le aseguraron que su contador estaba estropeado, y que se pasaría un técnico a arreglarlo. Lo cierto es que fueron pasando los meses y nadie acudió a su domicilio para resolver la avería. Tras esperar un tiempo prudencial, María Teresa se dirigió a la Omic, organismo que derivó el tema al Instituto Galego do Consumo e da Competencia para la celebración de un arbitraje de consumo como procedimiento extrajudicial para intentar solventar el problema en la vía administrativa", explica la entidad de defensa de los consumidores.

Tras atender a las reclamaciones y alegaciones de las partes, el laudo arbitral llegó a finales de 2025 para resolver un conflicto enquistado durante años. En el escrito, los árbitros del Instituto Galego do Consumo estimaron por unanimidad la reclamación de María Teresa, por lo que obligan a la comercializadora del grupo Naturgy a reembolsarle los 616 euros que le cobraron de manera indebida.

