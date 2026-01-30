Mi cuenta

A Coruña

Una exposición fotográfica en el Aquarium Finisterrae reflexiona sobre el medio ambiente y el cambio climático

Redacción
30/01/2026 13:21
Exposición Antropoceno
Exposición Antropoceno
Ayuntamiento de A Coruña
El Aquarium Finisterrae acoge hasta el próximo 30 de junio la exposición fotográfica “Antropoceno”, del fotógrafo Fernando Moleres, una muestra que invita a reflexionar sobre el impacto de la actividad humana en el planeta y las consecuencias del cambio climático.

El término Antropoceno hace referencia a la nueva época geológica provocada por la acción del ser humano, que ha alterado el clima, la geología y los ecosistemas de la Tierra. Según explican los promotores de la exposición, las principales causas de esta transformación son el modelo energético basado en combustibles fósiles y el consumo excesivo de recursos naturales de una población en constante crecimiento. Entre sus consecuencias se encuentran los cambios climáticos, la destrucción de ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos, el deshielo de la criosfera y la subida del nivel del mar.

La muestra, presentada en la sala Isabel Castelo del Aquarium Finisterrae, mantiene como objetivo principal fomentar la sensibilización social ante la actual crisis ambiental. Reúne 50 fotografías que recorren diferentes escenarios del planeta, como las balsas de decantación de la mina de Riotinto (Huelva), la central térmica de carbón de Belchatów (Polonia) —la más grande y contaminante de Europa—, los asentamientos de refugiados climáticos en Accra (Ghana), o grandes infraestructuras energéticas como el parque fotovoltaico Núñez de Balboa (Badajoz) y la planta termosolar Cerro Dominador (Chile).

La exposición también documenta problemáticas como el envío ilegal de residuos electrónicos a Ghana para evitar los costes de reciclaje o el colapso del glaciar Birch, que sepultó el pueblo de Blatten, en Suiza.

Además, la muestra incluye imágenes de escenarios cercanos, como las labores de limpieza en la costa de Fisterra tras el vertido del petrolero Prestige, los incendios registrados en Galicia durante el verano de 2025 o el trabajo de las mariscadoras de las Rías Baixas, una actividad que sigue criterios de competitividad y sostenibilidad.

En el ámbito educativo, los centros escolares del municipio de A Coruña podrán realizar visitas grupales gratuitas. Los centros de fuera de la ciudad, previa solicitud, podrán acceder a estas visitas durante el mes de febrero, al igual que los centros pertenecientes a la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, que también dispondrán de acceso sin coste.

