Una de romanos: así es la nueva película promocional del Ayuntamiento de A Coruña

El nuevo Cortometraje de promoción del Ayuntamiento de A Coruña ya se puede visualizar a través de su canal de youtube, se trata de una campaña para este 2026 con el nombre 'Coruña Vadis', escrito, dirigido y protagonizado por el actor Javier Veiga y cuenta con la participación de humorista Xosé A. Touriñán.

Veiga vuelve a ponerse delante de la cámara con un nuevo personaje, después de haber interpretado a un forastero en 'Al Noroeste del Oeste' en el anterior spot publicitario.

'Coruña Vadis' es un viaje a Gallaecia, en el que un centurión romano descubre todo lo que una ciudad única como A Coruña puede ofrecerle, con reminiscencias a la película de Ridley Scott `Gladiator´ protagonizada por Russell Crowe, Touriñán guía de nuevo a Veiga, al que muestra lugares icónicos de la ciudad como: las Galerías de la Marina, la playa de Riazor, el Obelisco, la primera tienda de Zara en Juan Flórez.

Mientras en unas improvisadas termas en el antiguo Playa Club van haciendo referencia a Estrella Galicia, al Dépor y a su expresidente Augusto César Lendoiro, y por supuesto a la gastronomía.

Finalizando con ambos personajes recorriendo la Ciudad Vieja con el lema `A Coruña Cultura de Vivir ´.