Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una cumbre internacional obligará a la Policía a blindar Palexco

El evento sobre IA en el ámbito militar atraerá a políticos, empresarios, académicos y otras personalidades.

Abel Peña
Abel Peña
30/01/2026 06:00
Antidisturbios controlan a unos manifestantes ante Palexco, durante un congreso de Vox en 2020 | 
 Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La próxima semana, el centro estará impracticable. Más aún de lo que ya lo está por las obras de los Cantones, porque los días 4 y 5 se va a celebrar un evento en Palexco: una cumbre internacional en la que se va a debatir el uso de la IA en el ámbito militar. La Reaim, como se llama la cumbre, contará con la presencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, así que es necesario desplegar un fuerte dispositivo de seguridad que implicará a docenas de policías nacionales.

Palexco es el lugar por antonomasia donde se celebran esta clase de eventos en A Coruña. Su localización en pleno centro de la ciudad, y en uno de sus lugares más agradables, junto a La Marina y O Parrote, lo convierte en el lugar ideal para acoger grandes encuentros y presumir ante las personalidades visitantes de la belleza de la ciudad.

El presidente del Gobierno no acudirá como estaba previsto, pero la ministra de Defensa inaugurará el evento

Pero todo esto no viene sin coste: desde días antes de que tenga lugar un evento el grupo de Subsuelo tiene que revisar cualquier infraestructura subterránea, como alcantarillas o túneles de servicio eléctricos, en busca de explosivos mientras los Guías Caninos husmean en los contenedores. Fuentes policiales reconocen que “es un trastorno muy grande”. “Porque aunque los políticos traen sus propias escoltas, el dispositivo tenemos que hacerlo nosotros”, dicen. También colabora la Policía Local, puesto que muchas veces esta clase de actos trastornan el tráfico, incluso uno tan reducido como el que se registra en los Cantones.

Antidisturbios

“No solo son zetas (coches patrulla) también hay que desplegar a la UIP o la UPR”, explican las mismas fuentes. Se trata de unidades de antidisturbios, puesto que estos eventos, en los que abundan las personalidades políticas, suelen ser aprovechados por manifestantes y activistas para escenificar protestas de todo otro tipo y es necesario establecer un perímetro de seguridad en torno al palacio de congresos.

En la presentación del día 20 se había anunciado que sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien inauguraría la cumbre. Sin embargo, tras un cambio de agenda, será Robles quien lo haga, aunque también se espera la presencia del ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Si hubiera venido Sánchez, habríamos tenido que ampliar el perímetro”, apuntaron las misma fuentes. No se trata solo de una cuestión de seguridad. Últimamente, las apariciones del presidente del Gobierno vienen acompañadas de gritos e insultos por parte del público, que se quieren evitar en lo posible.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una alumna exponía ayer sus argumentos en la Facultad de Economía de la UDC

Un Congreso en miniatura toma la UDC: “Tratamos de crear una cultura democrática”
Jorge Riveiro

El Obelisco vuelve a sus raíces: las obras de los Cantones descubren ya su nueva base
Abel Peña

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras
Abel Peña
Xurxo Souto liderou a foliada e a representación teatral da lenda na praia de Santo Amaro

Xurxo Souto | “Reclamo o Día das Letras Galegas para Pucho Boedo”
Óscar Ulla