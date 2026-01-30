Una cumbre internacional obligará a la Policía a blindar Palexco

Antidisturbios controlan a unos manifestantes ante Palexco, durante un congreso de Vox en 2020 | Quintana

La próxima semana, el centro estará impracticable. Más aún de lo que ya lo está por las obras de los Cantones, porque los días 4 y 5 se va a celebrar un evento en Palexco: una cumbre internacional en la que se va a debatir el uso de la IA en el ámbito militar. La Reaim, como se llama la cumbre, contará con la presencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, así que es necesario desplegar un fuerte dispositivo de seguridad que implicará a docenas de policías nacionales.

Palexco es el lugar por antonomasia donde se celebran esta clase de eventos en A Coruña. Su localización en pleno centro de la ciudad, y en uno de sus lugares más agradables, junto a La Marina y O Parrote, lo convierte en el lugar ideal para acoger grandes encuentros y presumir ante las personalidades visitantes de la belleza de la ciudad.

El presidente del Gobierno no acudirá como estaba previsto, pero la ministra de Defensa inaugurará el evento

Pero todo esto no viene sin coste: desde días antes de que tenga lugar un evento el grupo de Subsuelo tiene que revisar cualquier infraestructura subterránea, como alcantarillas o túneles de servicio eléctricos, en busca de explosivos mientras los Guías Caninos husmean en los contenedores. Fuentes policiales reconocen que “es un trastorno muy grande”. “Porque aunque los políticos traen sus propias escoltas, el dispositivo tenemos que hacerlo nosotros”, dicen. También colabora la Policía Local, puesto que muchas veces esta clase de actos trastornan el tráfico, incluso uno tan reducido como el que se registra en los Cantones.

Antidisturbios

“No solo son zetas (coches patrulla) también hay que desplegar a la UIP o la UPR”, explican las mismas fuentes. Se trata de unidades de antidisturbios, puesto que estos eventos, en los que abundan las personalidades políticas, suelen ser aprovechados por manifestantes y activistas para escenificar protestas de todo otro tipo y es necesario establecer un perímetro de seguridad en torno al palacio de congresos.

En la presentación del día 20 se había anunciado que sería el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien inauguraría la cumbre. Sin embargo, tras un cambio de agenda, será Robles quien lo haga, aunque también se espera la presencia del ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

“Si hubiera venido Sánchez, habríamos tenido que ampliar el perímetro”, apuntaron las misma fuentes. No se trata solo de una cuestión de seguridad. Últimamente, las apariciones del presidente del Gobierno vienen acompañadas de gritos e insultos por parte del público, que se quieren evitar en lo posible. 