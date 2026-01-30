Un Congreso en miniatura toma la UDC: “Tratamos de crear una cultura democrática”

Una alumna exponía ayer sus argumentos en la Facultad de Economía de la UDC Javier Alborés

Debatir en tiempos (políticos) revueltos. Ese es el objetivo de ParlaCoruña, iniciativa que por segundo año consecutivo han llevado a cabo estudiantes de diversos grados de la UDC para, durante dos días, aprender cómo funciona el modelo de parlamento del Congreso de los Diputados español. Todo un hemiciclo en miniatura que, ubicado en la Facultad de Economía, permitió a más de 60 estudiantes enfundarse en la piel de los máximos representantes políticos del país por un par de días, estos pasados miércoles y jueves.

El proyecto, según explica Andrea Teira, profesora de Economía, propone una simulación del Congreso de los Diputados que organizaron principalmente los estudiantes de varios grados de la universidad coruñesa. “Lo que trata es de crear y de entrenar una cultura democrática. Es decir: estudiar cómo se da una confrontación y cómo pasar de ella a soluciones que se puedan votar y sean compartidas entre partidos”, resume. Por tanto, fomenta el diálogo y una participación activa, en la que los alumnos toman el papel de protagonistas de la realidad actual, explica.

Cinco partidos y comisiones

Así, se dividieron en cinco partidos ficticios que representaban cada uno una ideología, “y todos ellos tenían un número de diputados similar al que tienen sus homólogos reales en el Congreso para que tengan que llegar a soluciones conjuntas entre todos”. La tarde del miércoles tuvieron una sesión constitutiva y después se organizaron en torno a cinco comisiones (Vivienda, Defensa, Asuntos Exteriores, Cultura y Hacienda), donde se analizaron posiciones, se negociaron enmiendas y se prepararon iniciativas que elevaron ayer a pleno.

Sin vencedores ni vencidos: “No hay ganadores ni perdedores porque no queremos fomentar la competitividad o rivalidad”. “Lo que se busca es que debatan, que sepan cómo funciona ese congreso, y que argumenten con respeto al otro, sin elevar el tono de voz, para llegar a acuerdos”, insiste Teira.

Este 2026 es el segundo año que se desarrolla ParlaCoruña. En 2025 fueron más de 40 inscritos. Esta vez fueron 62. También variaron las comisiones: “Es el propio alumnado el que decide qué comisiones se van a hacer y qué temas tratar, para que hablen de lo que les interesa de la actualidad”. Ayer, además del pleno, visitaron por la mañana la Diputación provincial, donde charlaron con su presidente, Valentín González Formoso.

ParlaCoruña nació a través de una proposición por parte del profesorado que fue “muy bien acogida por los alumnos”. Una muestra más de una tendencia al alza dentro del mundo del debate en Galicia: en Ferrol hay un grupo que sigue el modelo de Naciones Unidas, en Santiago está la conferencia Galimun y, en A Coruña, recientemente se ha celebrado una liga de debate en que se emulaba el modelo del British Parliament.

“Hay un auge de estas iniciativas porque hay un alumnado más proactivo que antes, interesado en saber cómo funcionan las instituciones y por participar en ellas”, opina Teira. “Es una actividad voluntaria, y viene gente no solo de la UDC, sino de la USC o de la UVigo, para aprender, debatir y conocerse, para humanizar al otro”, valora. Un evento que desea que “pudiera consolidarse en los próximos años, e incluso tener un espacio propio”, un hemiciclo coruñés en que seguir debatiendo sintiéndose como auténticos “diputados reales".