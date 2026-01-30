Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Todos los grupos de la Diputación apoyan las reivindicaciones laborales del personal del Grupo Losán

Fran Moar
Fran Moar
30/01/2026 20:54
La Diputación celebró ayer el pleno ordinario correspondiente al mes de enero
La Diputación celebró ayer el pleno ordinario correspondiente al mes de enero
CEDIDA
Primero fue la corporación de Curtis, le siguió un manifiesto suscrito por los regidores de los municipios de la zona alta de la comarca brigantina y ayer le tocó el turno a la Diputación. Todos los grupos del organismo provincial apoyaron, a través de una declaración institucional, las reivindicaciones laborales del personal del Grupo Losán. Un grupo de trabajadores fueron recibidos por los portavoces de las cuatro formaciones políticas ante de iniciarse la sesión.

El acuerdo incide en que “arredor de 200 familias levan tempo soportando atrasos reiterados no cobro das nóminas, impagos de pagas extraordinarias e incumprimentos do convenio colectivo, unha situación que pon en risco a estabilidade laboral do persoal e tamén a continuidade da actividade produtiva”.

Asimismo, con la declaración la Diputación insta a la Xunta y al Gobierno central a buscar una solución que permita garantizar el futuro de una empresa estratégica para Galicia y la continuidad de una actividad industrial clave para el sector de la madera.

Las problemáticas laborales centraron casi en exclusiva los debates entre los distintos ponentes ya que también se elevó al pleno una moción presentada por el PSOE y el BNG en la que se solicitaba al Ejecutivo autonómico a “implicarse activamente na resolución do conflito do transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña, tanto no ámbito laboral como na garantía dun servizo público da calidade para a cidadanía”.

La propuesta salió adelante con el voto favorable de los grupos proponentes y Alternativa dos Veciños. Por su parte, el PP decidió votar en contra.

Negociación

La Diputación insta, así, a la Xunta a reunirse con la parte social de la mesa de negociación del convenio colectivo y a dirigirse a las empresas concesionarias del transporte público por carretera “para lembrarlles a súa obriga de negociar de boa fe e de garantir condicións laborais dignas dun servizo esencial”.

La corporación también aprobó por unanimidad una moción, presentada por el Partido Popular, en relación a la aplicación del nuevo Reglamento europeo de control pesquero y las dificultades que está generando para la flota gallega, en especial para la pesca litoral y artesanal.

Problemas técnicos

El texto incide en que el reglamento de las nuevas obligaciones digitales creó problemas técnicos, riesgo de sanciones y una carga excesiva para las embarcaciones pequeñas.

Sin embargo, una segunda propuesta de los populares, sobre el sector agrario y ganadero ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y en el futuro financiamiento de la Política Agraria Común, no salió adelante.

