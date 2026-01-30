Los taxistas de A Coruña podrán operar en Alvedro: tendrán cinco plazas reservadas y una bolsa de refuerzo

Parada de taxis de Alvedro Patricia G. Fraga

Los taxistas de A Coruña han logrado su objetivo. Tras años de multas e inseguridad jurídica, ya hay nuevo convenio para la parada de Alvedro. El anterior dejó de estar vigente durante la pandemia y, desde entonces, los profesionales coruñeses denunciaban el "desamparo" a la hora de prestar servicio en el aeropuerto.

El acuerdo, alcanzado este viernes, está firmado por la Xunta (la Consellería de Presidencia) y los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo. Tras años de conversaciones y propuestas, los taxistas coruñeses tendrán cinco plazas reservadas en la parada, además de una bolsa de treinta licencias. En concreto, el número de taxis que prestarán servicio en la terminal será de 35, siendo treinta licencias de Culleredo y cinco de A Coruña. Todo ello, en igualdad de condiciones.

Además, tal y como estipula el acuerdo, se creará una bolsa de refuerzo formada por treinta licencias de taxis de A Coruña, que estarán en la condición de colaboradores en el momento en el que no hubiese taxis de turno disponibles en la parada. En la prestación de servicios, no obstante, tendrán prioridad los taxis de turno.

Los taxistas de A Coruña proponen aplicar tarifa unificada con los de Culleredo en Alvedro Más información

Al comenzar el día, diez profesionales de Culleredo comenzarán el turno, seguidos de cinco licencias de A Coruña, y, a continuación, las restantes de Culleredo.

El convenio, aunque marca el buen camino para el sector, es insuficiente para el Ayuntamiento. Así lo aseguró el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas: "Non nos da satisfacción plena o convenio pero entendemos que vai supoñer un avance. A nosa prioridade é que haxa un bo servizo de taxis e, nese sentido, somos esixentes".