La Grande Obra de Atocha celebra una "cumbre por la paz" con la participación de Inés Rey

Inés Rey entre alumnos de La Grande Obra de Atocha celebrando el día por la Paz Javier Alborés

El pabellón del Colegio La Grande Obra de Atocha, en A Coruña, se convirtió en una gran cumbre por la paz, con cientos de niños reunidos en un mismo espacio para pedir el cese de las guerras, el respeto y, en definitiva, un mundo mejor.

Para este jueves estaba previsto que el alumnado, desde los pequeños de Infantil hasta los más mayores de la ESO, realizara un recorrido desde el centro hasta la plaza de María Pita. Sin embargo, debido al temporal, el acto tuvo que celebrarse finalmente en las propias instalaciones del colegio.

Pequeños y mayores estaban ataviados con coronas decoradas con la paloma de la paz, guantes blancos en sus manos derechas y pancartas en los que se leían mensajes como "O amor cambia o mundo" o "Pequeños pasos, grandes acciones".

Al acto asistió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cuya llegada mantuvo expectantes a los alumnos. Y es que, por mucho que los profesores pidieran silencio, los niños y niñas no podían contener su entusiasmo.

A la llegada de Rey, el pabellón se sumió en aplausos de agradecimiento a la edil por acercarse hasta el centro y compartir con todos este día por la Paz, que comenzó con la intervención de la directora María Teresa Iglesias Polo, quien agradeció encarecidamente la presencia de Rey en el colegio.

A Continuación, la alcaldesa tomó la palabra asegurando que la paz empieza "en nosotros y es por la que tenemos que trabajar". "Actos como este son fundamentales, es bonito veros a todos aquí, pero más bonito es trabajar por la paz todos los días del año", afirmó.

Dos alumnos de cuarto de la E.S.O hicieron un alegato por la paz, afirmando que en este día "iniciamos un camino que va del perdón, el amor, un camino que queremos extender a nuestra ciudad y al mundo entero".

Llegó entonces el momento de demostrar lo ensayado. Alumnos y profesores tenían preparada una coreografía al ritmo de la canción “Lánzalo”, de Abraham Mateo. A este baile no pudo resistirse la alcaldesa, que terminó imitando los movimientos de los participantes.

El acto concluyó entre aplausos y vítores por la paz. Antes de marcharse, Inés Rey conversó con algunos de los alumnos más pequeños y volvió a recrear el baile. Finalmente, los estudiantes regresaron en fila a sus aulas para continuar con la jornada escolar, aunque este jueves lo hicieron con la esperanza de que el amor traiga paz, no solo a A Coruña, sino a todo el mundo.