Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Grande Obra de Atocha celebra una "cumbre por la paz" con la participación de Inés Rey

El acto estaba previsto que se realizase en la plaza de María Pita, pero la alerta roja obligó a celebrarlo en el pabellón del centro escolar

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
30/01/2026 13:44
Inés Rey entre alumnos de La Grande Obra de Atocha celebrando el día por la Paz
Inés Rey entre alumnos de La Grande Obra de Atocha celebrando el día por la Paz
Javier Alborés
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El pabellón del Colegio La Grande Obra de Atocha, en A Coruña, se convirtió en una gran cumbre por la paz, con cientos de niños reunidos en un mismo espacio para pedir el cese de las guerras, el respeto y, en definitiva, un mundo mejor. 

Para este jueves estaba previsto que el alumnado, desde los pequeños de Infantil hasta los más mayores de la ESO, realizara un recorrido desde el centro hasta la plaza de María Pita. Sin embargo, debido al temporal, el acto tuvo que celebrarse finalmente en las propias instalaciones del colegio.

Alerta roja por temporal en A Coruña

La alerta roja ya se hace notar en A Coruña

Más información

Pequeños y mayores estaban ataviados con coronas decoradas con la paloma de la paz, guantes blancos en sus manos derechas y pancartas en los que se leían mensajes como "O amor cambia o mundo" o "Pequeños pasos, grandes acciones". 

Al acto asistió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cuya llegada mantuvo expectantes a los alumnos. Y es que, por mucho que los profesores pidieran silencio, los niños y niñas no podían contener su entusiasmo.

A la llegada de Rey, el pabellón se sumió en aplausos de agradecimiento a la edil por acercarse hasta el centro y compartir con todos este día por la Paz, que comenzó con la intervención de la directora María Teresa Iglesias Polo, quien agradeció encarecidamente la presencia de Rey en el colegio. 

A Continuación, la alcaldesa tomó la palabra asegurando que la paz empieza "en nosotros y es por la que tenemos que trabajar". "Actos como este son fundamentales, es bonito veros a todos aquí, pero más bonito es trabajar por la paz todos los días del año", afirmó. 

Dos alumnos de cuarto de la E.S.O hicieron un alegato por la paz, afirmando que en este día "iniciamos un camino que va del perdón, el amor, un camino que queremos extender a nuestra ciudad y al mundo entero". 

Llegó entonces el momento de demostrar lo ensayado. Alumnos y profesores tenían preparada una coreografía al ritmo de la canción “Lánzalo”, de Abraham Mateo. A este baile no pudo resistirse la alcaldesa, que terminó imitando los movimientos de los participantes.

El acto concluyó entre aplausos y vítores por la paz. Antes de marcharse, Inés Rey conversó con algunos de los alumnos más pequeños y volvió a recrear el baile. Finalmente, los estudiantes regresaron en fila a sus aulas para continuar con la jornada escolar, aunque este jueves lo hicieron con la esperanza de que el amor traiga paz, no solo a A Coruña, sino a todo el mundo.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado a 24 años de cárcel el delincuente 'Pandolo' por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos personas
EP
Kevin Warsh

Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal
EFE
Parada de taxis de Alvedro

Los taxistas de A Coruña podrán operar en Alvedro: tendrán cinco plazas reservadas y una bolsa de refuerzo
Lara Fernández
Carral avanza en las negociaciones para la construcción de un Centro de Salud.jpeg

Carral da nuevos pasos hacia la construcción del nuevo Centro de Salud
Redacción