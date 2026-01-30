Mi cuenta

A Coruña

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras

El Gobierno local ha reservado una partida de 56.000 euros para introducir mejoras en las playas

Abel Peña
Abel Peña
30/01/2026 05:00
La duna del Orzán, ayer, tras varios días levantándose de nuevo tras la alerta roja del fin de semana  
Germán Barreiros
Cada año se produce la misma escena a finales de octubre, cuando hacen acto de presencia en Riazor las retroexcavadoras que levantan la duna que protegerá esa parte del Paseo Marítimo de los temporales que azotan la ciudad durante el invierno. De hecho, para muchos las máquinas marcan el final de la temporada de playas, aún más que la retirada de socorristas, que ocurre a mediados de septiembre. Pero durante el invierno, las máquinas vuelven a aparecer para levantar la duna erosionada por las olas. En un futuro, un sistema de cámaras vigilará su desgaste.

Duna Riazor 22 enero 2026

La duna de Riazor sufre los efectos del temporal en A Coruña

De esta manera, se medirá también el efecto de las olas día a día, hasta determinar el punto en el que será necesario actuar. La duna tiene que rehacerse una media de tres veces al año. De lo contrario, a medida que las olas la desgastan, se convierte en una rampa por la que suben las olas en vez de ser en un obstáculo contra el que chocan.

Hoy en día se hace a ojo. Por eso la Concejalía de Medio Ambiente lanza este proyecto, que el Gobierno local ha decidido incluir en los presupuestos municipales que se aprobaron ayer en un pleno extraordinario: son 56.000 euros que se incluyen en un paquete de medidas que incluye también renovar cartelería o sillas anfibias.

23.000 metros cúbicos de arena forman la protección contra las tormentas que se levanta cada año en el Paseo desde octubre a marzo

Según fuentes municipales, es una medida más para tener un control constante de la evolución de la duna, “medida que nos permitirá en determinados casos poder actuar con mayor rapidez en caso de erosión por temporales”, siempre que las condiciones meteorológicas permitan actuar al personal en la playa. A mayores, permitirá ir implantando mejoras en el obstáculo de arena que, como recuerdan desde María Pita, “cada año demuestra su eficacia amortiguando la llegada del mar al paseo”.

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'

Desde hace casi 30 años

Esta protección se levantó por primera vez hace 27 años. En principio se concibió como una medida provisional, de emergencia, después de que unos fuertes temporales derribaran la balaustrada de hormigón que recorría el tramo entre las Esclavas y la Coraza. El director de seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, tuvo la idea, pero el concejal de Obras Públicas de entonces, Florencio Cardador, consideraba la duna únicamente como una medida de choque.

En un principio solo medía 150 metros pero fue alargándose hasta los 360, lo que supone remover 23.300 metros cúbicos de arena. Además, al principio se levantaba muy cerca del Paseo, de manera que cuando las olas conseguían rebasar el obstáculo, caían directamente sobre la acera pero, hace unos ocho años, se estableció una mejora al desplazar la duna unos metros hacia el mar y cavar un foso detrás, de manera que el agua que superara la cresta queda embalsada y se va filtrando en la arena.

El mar engulle las playas del Orzán y Matadero

El mar se 'traga' las playas del Orzán y Matadero

Desde entonces, se han barajado varias medidas para tratar de mejorar la barrera. Incluso se contrató a una empresa para hacer un estudio. La de las cámaras es la última idea que ha tenido la Concejalía de Medio Ambiente. Pero, de momento, se ignora cuándo se materializará el proyecto.

