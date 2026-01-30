La demolición de un galpón permite ganar más espacio público entre A Cubela y A Gaiteira

Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín Javier Alborés

El Ayuntamiento inició este jueves los trabajos de demolición de un pequeño galpón existente en el cruce de las calles San Diego y Petín, en el recorrido entre A Gaitera y A Cubela. Se trata de una actuación que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Inés Rey con el vecindario de la zona.

Tal y como informó la alcaldesa, la recuperación de la superficie que ocupaba el galpón permitirá suprimir un tapón urbanístico que impedía la unificación de un pequeño ámbito ajardinado en esta parte del barrio, donde el Ayuntamiento creó a mediados del año 2021 un pequeño parque biosaludable. Ya entonces, y debido a la existencia de pequeñas parcelas privadas en este enclave —fragmentadas—, la ampliación del parque y de las áreas verdes colindantes quedaron sujetas a la adquisición o expropiación de diversas superficies de titularidad particular. “Y estas expropiaciones se fueron haciendo poco a poco, en virtud de los acuerdos que se fueron alcanzando con sus respectivas personas propietarias”, apuntó la regidora, que hizo hincapié en el trabajo de continuidad existente a la hora de abordar expedientes con propietarios múltiples.

En el caso del galpón, su adquisición por parte de la Administración municipal supuso, en su momento, un desembolso de 240.000 euros. Ahora, el Ayuntamiento procede a su demolición y gana así más espacio público en el barrio. Una vez que finalice la retirada de los escombros y se nivele el suelo, está previsto iniciar las tareas de adecuación de la superficie. Una de las posibilidades que se está barajando es su ajardinamiento. “De esta forma, intentamos dar respuesta a una de las principales demandas de las vecinas y vecinos en esta parte del barrio. Los constan que era así desde hace tiempo y, ahora, completamos los trámites para hacerlo posible”, expuso Inés Rey.