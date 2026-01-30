Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La demolición de un galpón permite ganar más espacio público entre A Cubela y A Gaiteira

Redacción
30/01/2026 19:35
Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín
Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín
Javier Alborés
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Ayuntamiento inició este jueves los trabajos de demolición de un pequeño galpón existente en el cruce de las calles San Diego y Petín, en el recorrido entre A Gaitera y A Cubela. Se trata de una actuación que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Inés Rey con el vecindario de la zona. 

Tal y como informó la alcaldesa, la recuperación de la superficie que ocupaba el galpón permitirá suprimir un tapón urbanístico que impedía la unificación de un pequeño ámbito ajardinado en esta parte del barrio, donde el Ayuntamiento creó a mediados del año 2021 un pequeño parque biosaludable. Ya entonces, y debido a la existencia de pequeñas parcelas privadas en este enclave —fragmentadas—, la ampliación del parque y de las áreas verdes colindantes quedaron sujetas a la adquisición o expropiación de diversas superficies de titularidad particular. “Y estas expropiaciones se fueron haciendo poco a poco, en virtud de los acuerdos que se fueron alcanzando con sus respectivas personas propietarias”, apuntó la regidora, que hizo hincapié en el trabajo de continuidad existente a la hora de abordar expedientes con propietarios múltiples. 

En el caso del galpón, su adquisición por parte de la Administración municipal supuso, en su momento, un desembolso de 240.000 euros. Ahora, el Ayuntamiento procede a su demolición y gana así más espacio público en el barrio. Una vez que finalice la retirada de los escombros y se nivele el suelo, está previsto iniciar las tareas de adecuación de la superficie. Una de las posibilidades que se está barajando es su ajardinamiento. “De esta forma, intentamos dar respuesta a una de las principales demandas de las vecinas y vecinos en esta parte del barrio. Los constan que era así desde hace tiempo y, ahora, completamos los trámites para hacerlo posible”, expuso Inés Rey.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Plaza en la Carretera O Temple-Cambre

Cambre abona 14.800 euros de una expropiación forzosa pendiente de pago desde 2022
Redacción
Muhib, Malik, Omid y Arman, con algunos de los platos del restaurante afgano | germán barreiros

A Coruña da la bienvenida a su primer restaurante afgano con una matrícula de honor
Guillermo Parga
Una pareja celebra San Valentín

El Grupo Editorial El Ideal Gallego sortea entre sus suscriptores una escapada romántica para celebrar San Valentín
Redacción
Una de las paredes de Danger Art

Así era Danger Art, la tienda de A Coruña especializada en zapatillas de lujo que resultó ser una tapadera para el tráfico de drogas
Julia Nóvoa