La alerta roja ya se hace notar en A Coruña

Belén Cebey
30/01/2026 10:51

A Coruña vuelve a situarse este viernes bajo alerta roja meteorológica tras apenas tres días de tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo el aviso máximo por fenómenos costeros adversos, que marcarán el final de la breve tranquilidad vivida desde el martes.

Temporal en el mar de A Coruña

Los efectos del temporal comenzarán a notarse con mayor intensidad a partir de las cuatro de la tarde, momento en el que entrará en vigor la alerta roja por olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura, una situación que se prolongará hasta las ocho de la mañana del sábado. Previamente, desde la medianoche, el aviso será de nivel naranja, con previsión de olas de hasta 8 metros.

Además del fuerte oleaje, tanto la ciudad como su área metropolitana permanecerán este viernes en alerta amarilla por viento, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones ya han obligado a los Bomberos a intervenir en más de una quincena de ocasiones en las últimas jornadas.

Temporal en A Coruña, olas

La Xunta eleva a roja la alerta activada por temporal costero en varios puntos de Galicia

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de A Coruña ha decretado el cierre de parques, jardines y playas, una decisión que se mantendrá tanto este jueves como durante todo el viernes, mientras dure el episodio de mayor riesgo.

