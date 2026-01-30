Las placeras en María Pita a ritmo de melodías

Hace 25 años, una pequeña revuelta de las placeras del mercado de Elviña era protagonista de la información local de este diario, que se hacía eco de las protestas de las trabajadoras ante la lentitud del Ayuntamiento a la hora de acometer la obra de modernización de la plaza de abastos. Hace 50 años era noticia la confección de un curioso torneo de fútbol en el que participarían hasta 72 equipos. Hace 75 años, el pleno de la Diputación provincial aprobaba sus cuentas para el ejercicio, lo que le permitió dar luz verde a varias obras pendientes, como un camino vecinal de Betanzos. Hace 100 años, el Consistorio estudiaba ampliar los servicios del tranvía urbano, concretamente en la zona de la carretera de La Torre y la Ciudad Vieja.

Martes, 30 de enero de 2001 Archivo

Hace 25 años | Sin prisa para reformar el mercado de Elviña

El mercado de Elviña seguirá en lista de espera porque, según la responsable del área, Pilar Valiño, el recinto está en “perfectas” condiciones. La concejala añadió que el plan municipal de modernización de las plazas de abasto no contempla iniciar a corto plazo las obras que reclaman los vendedores. “Lo que piden es ilegal”, afirma en referencia a la petición de privatizar los puestos y convertir el recinto en una superficie comercial. La historia de la plaza de Lugo es diferente. Se cae a trozos y su transformación comenzará este año. No obstante, las placeras, que ayer fueron recibidas por Valiño, no quieren más promesas. Por eso el colectivo, armado con simbólicos paraguas en alusión a las goteras que soportó durante meses el mercado, desembarcó en la plaza de María Pita ayer a ritmo de melodías populares. El colectivo entregó en el registro municipal un escrito con todas sus firmas, que completaron con una carta con destino al alcalde.

Viernes, 30 de enero de 1976 Archivo

Hace 50 años | 72 equipos intervendrán en los juegos Don Bosco

Tal como habíamos anunciado, ayer se reunieron, en los salones de la Cámara de Comercio y Navegación de La Coruña, la junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, organizadora de los juegos Don Bosco, presidida por el señor Fernández Miranda y compuesta por los señores Maristany, Meilán, Castro Ruso, Moreno y otros, con los representantes de los 72 clubs participantes en el torneo de fútbol sala, que tiene previsto su comienzo para el próximo 7 de febrero. Asimismo, estaban presentes la comisión de árbitros, representada por los señores Medín Prego y Pancho Veiga, y representantes de los medios informativos. Una vez saludados todos los asistentes, se procedió a establecer un diálogo sobre las normas que prevalecerán durante los Juegos, repartiéndose documentación gráfica suficiente, y procediéndose más tarde a la composición de los grupos.

Martes, 30 de enero de 1951 Archivo

Hace 75 años | Se aprueba el presupuesto anual de la Diputación

Bajo la presidencia de Don Diego Delicado Marañón, celebró ayer sesión plenaria la Diputación Provincial. Se dio cuenta de que por la Delegación de Hacienda ha sido aprobado el presupuesto ordinario de la Diputación para el ejercicio de 1951. Fueron adjudicadas definitivamente las siguientes obras: construcción del primer trozo del camino vecinal del Marulo a la Rolbeira en la carretera de la Golada a Betanzos, y terminación del de Calvos a Arzúa y del segundo destajo del de la Gándara a la Amenecida. Se concedieron anticipos de 58.625 pesetas con 22 céntimos y 108.845 pesetas, a los ayuntamientos de Arteijo y Laracha, respectivamente, para la construcción del camino de Brana de Xesta en Coito a Cayón, por Payosaco. Y se ratificó también el nombramiento de hijo predilecto de esta provincia a Don Nicolás Arias Andreu.

Sábado, 30 de enero de 1926 Archivo

Hace 100 años | El tranvía urbano estudia ampliar sus servicios

Ayer en el despacho del alcalde señor Casás se celebró una reunión a la que asistieron el presidente de la Comisión de obras señor Vila y el del Consejo de Administración de la Compañía de Tranvías señor Barrié, al objeto de convenir el medio de hacer con urgencia efectivo el proyecto de ampliar dicho servicio a la carretera de la Torre y a la Ciudad Vieja. Se reconoció por los recurrentes a dicha reunión la necesidad de resolver rápidamente el expediente respectivo para lograr el expresado fin. El Ayuntamiento en uno de sus Plenos ya había acordado autorizar la ampliación de la línea hasta el Cuartel de San Amaro; y en cuanto a la comunicación con la Ciudad Vieja, se resolvió abrir una nueva información para concretar en definitivo la resolución más conveniente. La señalada por la empresa requiere la expropiación de varias casas.