El zorro vuelve al estadio de Riazor, una inesperada visita cargada de simbolismo

La presencia de zorros en distintos puntos de A Coruña durante este mes de enero ha sorprendido a los vecinos, después de varios avistamientos en zonas urbanas de la ciudad y de que, como mayor sorpresa, este viernes dos ejemplares llegasen a colarse dentro del estadio de Riazor. Un macho y una hembra lograron acceder al interior del feudo blanquiazul, aprovechando la ausencia de actividad deportiva y mientras el equipo coruñés estaba a punto de emprender su camino a León para medirse este sábado a la Cultural. Ambos animales se movieron con tranquilidad por el césped y por las gradas, sin mostrar prisa ni intención inmediata de abandonar el recinto.

Zorros en la grada del estadio de Riazor

La incógnita está en averiguar cómo han conseguido colarse dentro del estadio blanquiazul. Una escena tan insólita como cargada de simbolismo para los más deportivistas, en un lugar donde la figura del zorro, apelativo por el que se conocía a Arsenio Iglesias, siempre ha tenido un significado especial.

Episodios anteriores

La presencia de estos animales en la ciudad herculina no es un episodio aislado. A comienzos de enero, varios residentes de O Portiño ya habían alertado de la presencia de zorros merodeando por esta zona costera, recorriendo caminos y espacios cercanos a viviendas. El pasado miércoles, los residentes de la zona próxima al obelisco Millennium también se encontraron con esta inesperada visita. Un pequeño zorro fue visto en dos ocasiones en los barrios de Los Rosales y Labañou: la primera todavía de noche, poco antes de las ocho menos cuarto de la mañana, y la segunda ya a plena luz del día, a las 09.05 horas.

El pequeño zorro que se pasea por la zona del Millenium de A Coruña Más información

Las imágenes fueron difundidas por un usuario en redes sociales y mostraban al animal paseando con total tranquilidad por la rotonda que une la travesía de Los Rosales con la avenida de Gerardo Porto, junto al colegio Emilia Pardo Bazán y la residencia de mayores La Obra de la Señora. Según relatan vecinos del entorno, ya se le había visto en otras ocasiones en busca de alimento.