El Zara “de toda la vida”, el de Juan Flórez, pasa a la historia

Cierre de Zara en Juan Flórez, este viernes Germán Barreiros

Este viernes será recordado por los más nostálgicos. Una esquina emblemática en la ciudad que se hizo su propio hueco en el callejero como “la esquina del Zara” pasó a la historia a las 21.00 horas. La primera tienda de Inditex en el mundo, la primera de Zara, cerró sus puertas ante la mirada de los últimos clientes, que apuraron su visita para decir adiós a lo que para muchos era un establecimiento “de toda la vida”.

“Era una tienda muy cómoda que te daba la posibilidad de ir a comprar sin tener que entrar en otras más masificadas como la de la calle Compostela. La echaré mucho de menos”, señalaba Carmen, una de las últimas personas que salieron del establecimiento a escasos minutos del, ya para siempre, cierre.

Los empleados, una docena de personas, serán reubicados en otros establecimientos de la ciudad, sobre todo el de la calle Compostela. Ayer, muchos clientes fieles de Juan Flórez aprovecharon para despedirse de ellos, porque, aunque se los encuentren en otras tiendas, “ya no será la de Juan Flórez”, dijo Mercedes, que reconoció estar “muy apenada”. La de Juan Flórez era una tienda que, además del cariño de los coruñeses, despertaba interés en visitantes. Es el caso de Begoña, la última clienta en abandonar el local: “Soy canaria, estamos de vacaciones y leí la noticia, así que quise entrar para verla”, comentó.

Última clienta del Zara de Juan Flórez Germán Barreiros

La esquina de Juan Flórez con la avenida de Arteixo acogía desde 1975 la primera tienda de la marca que revolucionó la moda. Fue el inicio de un gran éxito. Hoy día, Zara produce en corto tiempo las tendencias de moda que el mercado demanda. Pero hace cincuenta años, según relatan Xabier R. Blanco y Jesús Salgado en el libro ‘Amancio Ortega, de cero a Zara’, la notoriedad de la marca llegó de la mano de sus escaparates.

Y, precisamente, a las 10.00 horas de este sábado, la ciudad tendrá uno nuevo de la mano de Zara, aunque en este caso no se verá ropa, sino café. En la planta baja del local de la calle Compostela, con entrada por la plaza de Mina, abrirá el primer Zacaffé de la urbe y el segundo en el territorio nacional.

El acceso a Zacaffé será independiente. Así, se podrá acudir al espacio únicamente a tomar un café o, quien lo desee, complementar la visita conociendo las colecciones de la firma. Siguiendo la línea del resto de sus cafeterías, el horario será el mismo de la tienda y habrá cafés –de Siboney–, tés y bollería.