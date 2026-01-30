El Sporting Club Casino de A Coruña rendirá homenaje a sus Socios de Oro 2026 con un concierto especial

El acto, que se ha convertido en una de las citas más significativas del calendario social del Casino Patricia G. Fraga

El Sporting Club Casino de A Coruña celebrará este sábado 31 de enero un emotivo acto de homenaje a sus Socios de Oro, aquellos miembros de la entidad que cumplen 50 años de permanencia en la sociedad. El evento tendrá lugar en la Sala de Cultura del club, situada en la calle Real, 83, a partir de las 12.00 horas.

El acto, que se ha convertido en una de las citas más significativas del calendario social del Casino, reconoce la fidelidad, el compromiso y la aportación humana y patrimonial de los socios homenajeados, pilares fundamentales de la historia y continuidad de la institución coruñesa.

En esta edición de 2026, el Socio de Oro de Honor será D. Andrés Soto Veiga, mientras que el reconocimiento como Socios de Oro recaerá en D. Benigno Cossío Coll, D. Ramón Figueroa Suárez, D. Luis González Palmeiro, D. Luis Mazorra Cupeiro, D. José Rodríguez Seijo, D. Jaime Rodríguez Seoane, D. Antonio Sanjuán Fernández y el propio D. Andrés Soto Veiga.

El homenaje contará además con un concierto especial a cargo del violinista Mijail Moriatov, que interpretará un variado programa musical con obras de Pachelbel, Mozart, Schubert, Verdi, Brahms, Gardel, Bizet, Strauss, así como versiones propias y piezas populares como My Way o O voso galo, compadre.

Tras la actuación musical y la entrega de distinciones, los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo de confraternidad, con un menú que incluirá langostinos kataifi, lomo de merluza del Celeiro, costilla de cerdo Duroc a baja temperatura y mousse de queso Cebreiro, acompañado de vinos con denominación de origen. El precio del cubierto será de 35 euros.

Desde el Sporting Club Casino destacan que este acto supone “un reconocimiento sincero a quienes han contribuido durante décadas a mantener vivo el espíritu social y cultural del club”, reforzando así los lazos entre generaciones de socios.