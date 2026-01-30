Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Sporting Club Casino de A Coruña rendirá homenaje a sus Socios de Oro 2026 con un concierto especial

Belén Cebey
Belén Cebey
30/01/2026 10:59
Foto del semáforo entre el Sporting Club Casino y el Copacabana @ Patricia G. Fraga
El acto, que se ha convertido en una de las citas más significativas del calendario social del Casino
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Sporting Club Casino de A Coruña celebrará este sábado 31 de enero un emotivo acto de homenaje a sus Socios de Oro, aquellos miembros de la entidad que cumplen 50 años de permanencia en la sociedad. El evento tendrá lugar en la Sala de Cultura del club, situada en la calle Real, 83, a partir de las 12.00 horas.

El acto, que se ha convertido en una de las citas más significativas del calendario social del Casino, reconoce la fidelidad, el compromiso y la aportación humana y patrimonial de los socios homenajeados, pilares fundamentales de la historia y continuidad de la institución coruñesa.

En esta edición de 2026, el Socio de Oro de Honor será D. Andrés Soto Veiga, mientras que el reconocimiento como Socios de Oro recaerá en D. Benigno Cossío Coll, D. Ramón Figueroa Suárez, D. Luis González Palmeiro, D. Luis Mazorra Cupeiro, D. José Rodríguez Seijo, D. Jaime Rodríguez Seoane, D. Antonio Sanjuán Fernández y el propio D. Andrés Soto Veiga.

El homenaje contará además con un concierto especial a cargo del violinista Mijail Moriatov, que interpretará un variado programa musical con obras de Pachelbel, Mozart, Schubert, Verdi, Brahms, Gardel, Bizet, Strauss, así como versiones propias y piezas populares como My Way o O voso galo, compadre.

Tras la actuación musical y la entrega de distinciones, los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo de confraternidad, con un menú que incluirá langostinos kataifi, lomo de merluza del Celeiro, costilla de cerdo Duroc a baja temperatura y mousse de queso Cebreiro, acompañado de vinos con denominación de origen. El precio del cubierto será de 35 euros.

Desde el Sporting Club Casino destacan que este acto supone “un reconocimiento sincero a quienes han contribuido durante décadas a mantener vivo el espíritu social y cultural del club”, reforzando así los lazos entre generaciones de socios.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Detenidos tres empleados de la central térmica de Sabón por robar más de 250.000 euros en material
EFE
Carlos Alcaraz

Un Alcaraz épico gana un partido dramático a Zverev y jugará su primera final en Australia
EFE
Una alumna exponía ayer sus argumentos en la Facultad de Economía de la UDC

Un Congreso en miniatura toma la UDC: “Tratamos de crear una cultura democrática”
Jorge Riveiro

Una cumbre internacional obligará a la Policía a blindar Palexco
Abel Peña