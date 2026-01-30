El Puerto de A Coruña prorroga la concesión de la terminal de cruceros

Un crucero, atracado en el puerto de A Coruña Javier Alborés

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó este viernes la ampliación del plazo de las concesiones de Corunna Cruise Terminal, en el Puerto Interior, y de Cementos Carral, en la dársena de Langosteira.

La concesión de la empresa Corunna Cruise Terminal, gestora de la terminal de cruceros, vencía este año 2026 y se ha prorrogado por cinco años más, hasta 2031.

Esta compañía invertirá un total de 108.000 euros en mejoras operativas y de eficiencia energética, con la instalación de placas fotovoltaicas en la terminal de pasajeros y la adquisición de una nueva pasarela para el acceso de los cruceristas a los buques y de un nuevo escáner y arco detector de metales, con el objetivo de agilizar los flujos de entrada y salida de los turistas.

“Desde la entrada en servicio de la concesión de Corunna Cruise Terminal, en 2011, el volumen de cruceristas pasó de 128.558 personas a los 465.199 de 2025, lo que supone un crecimiento del 360 por ciento”, destaca la Autoridad Portuaria tras la aprobación de la prórroga.

Por su parte, la concesión de Cementos Carral en el Puerto Exterior se amplía en 15 años, por lo que se extiende hasta 2065. Cementos Carral fue la primera empresa en instalarse en Langosteira, en 2012, y desde entonces ya acometió dos ampliaciones de su superficie y medios materiales. Ahora, volverá a realizar una ampliación, sumando 1.850 metros cuadrados, para construir dos nuevos silos de cemento, con una inversión de 1,5 millones de euros que alcanzará los 3,5 millones en una segunda fase, con la habilitación de dos silos más.

Cementos Carral realiza sus servicios de descarga de cemento de buques de forma directa a silo, mediante una bomba de aspiración exterior, complementada con la descargadora de cemento a camiones cisterna, con el mayor respeto medioambiental. Hasta el momento ha operado más 130 buques y 740.000 toneladas.