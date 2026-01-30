Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Grupo Editorial El Ideal Gallego sortea entre sus suscriptores una escapada romántica para celebrar San Valentín

Será en el IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ para dos personas con acceso al spa, en régimen de alojamiento y desayuno buffet

Redacción
30/01/2026 18:42
Una pareja celebra San Valentín

Carlota Blanco
El Grupo Editorial El Ideal Gallego celebra San Valentín con sus suscriptores, sorteando entre todos ellos una escapada romántica en el IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ, para dos personas con acceso al spa, en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ, situado a medio camino entre A Coruña y Lugo, es un lugar ideal para el descanso, el disfrute de la naturaleza, las actividades al aire libre y los paseos a través de su entorno.

El sorteo tendrá lugar el día 13 de febrero en la sede del Grupo Editorial, en Glorieta América, s/n (Palacio de la Ópera) - 15004 - A Coruña.

El ganador del sorteo se publicará el día de San Valentín, 14 de febrero, en todas las cabeceras. La Editorial se pondrá en contacto con el ganador o ganadora el lunes día 16.

Esta es la primera de las muchas promociones que el Grupo Editorial El Ideal Gallego celebrará con sus suscriptores.

Sorteo San Valentín
Sorteo San Valentín
