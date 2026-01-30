Mi cuenta

A Coruña

El escultor Álvaro de la Vega propone un regreso a lo esencial en su nueva exposición en A Coruña

Fue inaugurada este viernes y puede visitarse en Morel Art

Omar Bello
Omar Bello
30/01/2026 21:52
Álvaro de la Vega, en la inauguración de la exposición
Álvaro de la Vega, en la inauguración de la exposición
Germán Barreiros
"Que la gente venga para explorar su curiosidad". Con esas palabras,  Álvaro de la Vega (Paradela, Lugo, 1954) anima a visitar su nueva exposición en “Retornos”, inaugurada en la tarde de este viernes en A Coruña. Moret Art acoge diferentes obras de este escultor que ya ha tenido presencia en algunas de las mejores salas de exposiciones nacionales e internacionales, principalmente en Francia y Sudamérica.

En esta nueva exposición, el autor vuelve con su estudio sobre la interrelación entre espacio-obra-espectador, estableciendo de nuevo un diálogo entre el presente creativo y las raíces que han configurado su imaginario desde la infancia. Sus esculturas nos proponen un regreso a lo esencial: la materia, el gesto y la experiencia directa con el entorno.

Forman parte de la exposición obras creadas hace tan solo unos meses junto a otras que vieron la luz hace más de diez años, lo que permite observar la evolución del artista. "Todo lo que pertenece al pasado, se evapora. Una vez que una obra está acabada y pasan los años, ya es más dueño de ella el espectador que el autor", explica De la Vega. 

Galería

Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art

El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carreraVer más imágenes

El espectador que en los próximas días acuda a Morel Art se encontrará una obra absolutamente atemporal, en la que el cuerpo humano adquiere protagonismo. Aunque la temática de las esculturas es común, no así el momento vital del autor en el que fueron concebidas. "Es habitual que confronte obras que se han realizado en diferentes épocas", justifica.

La obra de Álvaro de la Vega forma parte de renombradas colecciones como la de Abanca, Afundación, Unión Fenosa, Museo de Bellas Artes de A Coruña, Fonds d´art Caixa o la del Museu d´Art Contemporani de Barcelona, así como de numerosas colecciones privadas. Ahora, Morel Art brinda la oportunidad de disfrutarla con esta nueva exposición. 

