Así era Danger Art, la tienda de A Coruña especializada en zapatillas de lujo que resultó ser una tapadera para el tráfico de drogas

Una de las paredes de Danger Art. I LARA FONTELA

Hace poco más de tres años, en octubre de 2022, A Coruña acogía la llegada de una nueva tienda especializada en zapatillas deportivas que situaba a la ciudad herculina a la vanguardia de este tipo de negocios. Ubicado entre la calles Federico Tapia y Emilia Pardo Bazán, Danger Art se convirtió en una referencia en redes sociales, con numerosos creadores de contenido colaborando con ella.

Nada hacía presagiar lo que sucedió en enero de 2026, cuando una operación conjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional desarticulaba en la operación ‘Galpón / Zalied / Boksi’ una "sólida estructura criminal" dedicada al transporte y venta de cocaína. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

Lo cierto es que, antes de ser protagonista de la crónica de sucesos, Danger Art fue noticia desde su nacimiento por asuntos mucho menos turbios. Su inauguración en 2022 ya resultó ser todo un acontecimiento en la ciudad, algo que quedó reflejado en las páginas de El Ideal Gallego. Un negocio inspirado "en las típicas tiendas de barrio de los EEUU": con esas palabras, la crónica del evento dejaba claro que nacía un proyecto que parecía tener un gran recorrido por delante.

Pocos días después, se publicaba una nueva crónica de la inauguración con otro punto de vista. En esta segunda entrega, volvía a quedar claro que nos encontrábamos ante una tienda que iba a dar mucho que hablar y cuya inauguración había resultado ser "una buena ocasión para conocer a emprendedores con buenas ideas, excelentes productos y sobre todo mucha ilusión",

Si la inauguración ya fue todo un acontecimiento, lo cierto es que Danger Art parecía consolidarse. Su primer aniversario también fue noticia, y en él se dieron cita diferentes personajes muy habituales en redes sociales. El Ideal Gallego volvía a dar buena cuenta de ello en una noticia en la que se contaban todos los detalles.

Finalmente, pese a sus sonados eventos y a su fama como una verdadera referencia en lo que la venta de zapatillas se refiere, llegó un episodio final inesperado para Danger Art, con la ya referida operación policial que descubría su verdadera naturaleza. Y es que, a pesar de ser un lugar en el que se vendían productos de lujo, al final se hizo cierto el dicho de que no es oro todo lo que reluce.