Alvedro gana una ruta para verano: Tenerife Norte

Un avión de Vueling despega en Alvedro

El aeropuerto de A Coruña vuelve a sumar a su parrilla de destinos una ruta estacional. Tenerife Norte, el destino ya operado en verano de 2025, se sumará de nuevo a la programación de Alvedro el próximo 30 de marzo. En esta ocasión será Vueling la compañía que opere la conexión hasta septiembre, tras haberlo hecho Binter el año pasado.

Los billetes ya están disponibles en la web de la aerolínea por un precio que parte desde los 29 euros. La ruta comenzará con tres frecuencias semanales, pero a partir de mediados de junio se incrementará a cuatro. Esta ruta no cuenta con respaldo económico municipal, por lo que ha sido la propia compañía la que ha decidido ofertar este enlace, posiblemente debido a la alta demanda que tiene el aeropuerto de A Coruña.

Un total de 5.682 usuarios acumulados hasta el mes de septiembre (el último con estadísticas de AENA) utilizaron esta conexión en 2025, cosechando unos buenos datos de ocupación, con un promedio de un 80% en los 54 vuelos realizados hasta el cierre del mes de septiembre.