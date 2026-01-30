Agotadas las invitaciones para la gala de Pucho Boedo en el Palacio de la Ópera

Pucho Boedo en una foto de archivo Archivo

Las invitaciones para la gala 'Bícame Pucho', dedicada a Pucho Boedo, se han agotado por completo, confirmando la gran expectación generada por el evento. La gala, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Palacio de la Ópera de A Coruña a las 19.00 horas, es una iniciativa cultural impulsada por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, con la colaboración de A Galega. El cartel anunciador del evento ya advertía del carácter limitado de las invitaciones, que finalmente se han distribuido en su totalidad en los días previos.

Cartel invitaciones gala Pucho Boedo El Ideal Gallego

Desde la organización recuerdan que, en el caso de que se produzcan devoluciones de invitaciones, éstas se repartirán por orden de llegada en la taquilla del Palacio de la Ópera a partir de las 18.00 horas del propio día de la gala, aunque la organización no garantiza la disponibilidad.

El anunciado lleno absoluto previsto convierte esta cita en uno de los eventos culturales más esperados del mes en Galicia, reflejando el tirón popular de Pucho Boedo y el interés del público coruñés por las propuestas musicales y escénicas de gran formato.