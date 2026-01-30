A Coruña da la bienvenida a su primer restaurante afgano con una matrícula de honor

Muhib, Malik, Omid y Arman, con algunos de los platos del restaurante afgano | germán barreiros German Barreiros

447 personas no pueden estar equivocadas. No son los 50 millones que aseguraban la grandeza de Elvis Presley en uno de sus discos recopilatorios, pero es igualmente una más que fiable medida para conocer la calidad de un restaurante. Lo que pocos podrían imaginar es que el establecimiento de hostelería en A Coruña mejor valorado por los clientes en Google y JustEat es el recién abierto Kebabizza & Afghan Grill, el primer restaurante afgano de la historia de la ciudad. Su puntuación en el buscador por excelencia es la perfección: un pleno de 5 estrellas por parte de las 383 que han probado su carta. Otras 64 a través de la plataforma de reparto le otorgan un 4,9 sobre 5.

Situado en el 108 de la ronda de Outeiro, se trata de un pequeño espacio, en el que la principal referencia a Afganistán es un retrato de Sharbat Gula, la famosa refugiada que fue portada de National Geographic en 1985. Hoy, cuatro paisanos suyos, también de la provincia de Nangarhar, han dado con la fórmula del éxito en la que es, además, su primera aventura empresarial. Se trata de los hermanos Muhib, Alamzeb, Omid y Arman Aman, además de su primo Alamzeb Malik, quien fue el primero en llegar a la ciudad hace una década. El resto lo hicieron de forma escalonada en los últimos tres años, gracias al milagro en forma de visado desde la embajada española. No quieren hablar demasiado de ese pasado, ni tampoco de una futura vuelta a casa. “Ni siquiera pensamos en volver”, reconocen.

La carta

De momento, aunque se reivindican como restaurante afgano, han ido introduciendo la comida típica de su país muy poco a poco, conscientes de la necesidad de un proceso ‘educativo’. Triunfa especialmente el rollo de pollo peri peri (un pollo a la brasa con patata y un toque de su propia madre), así como los platos regionales que ofrecen cada fin de semana. “Hemos trabajado en Alemania, así que mezclamos un poco el kebab de nuestros vecinos turcos, con los gustos de aquí y la cocina afgana”, explican. “La diferencia respecto al kebab más habitual es que nosotros fileteamos la carne de pollo, que además es de primera calidad”, añaden.

Además, ponen en valor el toque casero que le dan incluso a sus famosas pizzas, así como un escrupuloso tratamiento del producto. “Sólo trabajamos productos naturales, patatas peladas por nosotros, o masas de pizzas artesanas y propias, además de un felafel casero buenísimo”, prosiguen.

Inditex

Sobre el secreto de su fulgurante éxito apuntan: “Tratamos a los clientes como amigos, invitados a nuestra propia casa”. Por otra parte, también dan las gracias a Inditex por una curiosa carambola. “Trabajan tanto con India o Bangladesh que esos comerciales acaban aquí, ¡gracias a Amancio y Marta Ortega!”.