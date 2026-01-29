Re y Lage entran en el pleno Patricia G. Fraga

Era un puro trámite, como recordó el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage: la aprobación final de los presupuestos de este año que habían sido pactados entre el PSOE y el BNG. Son 375 millones de euros que, incidió el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, se hicieron aceptando las premisas nacionalistas: "Houbo moi poucas alegacións, síntoma de que son bos orzamentos". Los presupuestos se aprobaron con los votos de ambas formaciones y los votos en contra de los populares.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó que ninguna de sus alegaciones hubiera sido atendidas. "La gente está harta, quemada, de que no se le escuche, por eso ya no se preocupa por hacer alegaciones. Por eso no las hay, excepto el PP, que les transmiten los vecinos", contraatacó.

Lage defendió la inversión que están realizando en los barrios. "Moitas propostas que fixeron, xa se están execuentando. Hai cousas sangrantes. Chegan a proponer un plan de vivenda pero tamén dicen que continuemos co exisnte", reprochó.

En su repaso por las propuestas, cita una de las últimas "desarrollo Ciudad de las TIC". "É o que poñen. E na proposta 164 e o botón de mostra. Colocación dunha estación de servizo BiciCruña no entorno da Cidade das TIC. A teñe postas fai mais de dous meses", recriminó.

En tono irónico, agradeció las propuestas del PP, "Salvo que as copiaran doutro año", insinuó.