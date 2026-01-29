Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un gigante asiático se planta frente a La Cervecería de Estrella Galicia en A Coruña

El grupo hostelero más en alza de la ciudad se hace con el antiguo Cambalache de la calle Concepción Arenal

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/01/2026 18:03
El antiguo Cambalache de la calle Concepción Arenal
El antiguo Cambalache de la calle Concepción Arenal
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Decir calle Concepción Arenal en A Coruña remite, en muchos casos, a tardes y noches de diversión e interacción social en La Cervecería de Estrella Galicia. Sin embargo, justo enfrente, quienes abandonan el templo de la cebada o simplemente salen a fumar un cigarro hace tiempo que encuentran una estructura abandonada, que apenas deja intuir lo que hasta hace unos años era un referente de fusión entre la comida argentina, uruguaya e italiana. Se trata del antiguo Cambalache, en el número 5 de la vía dedicada a una de las pioneras del feminismo patrio. Muy pronto, no obstante, volverá a lucir como complemento perfecto a un calentamiento con unas buenas cañas.

Little Italy y Chinatown convierten el centro de A Coruña en una pequeña Nueva York

Más información

Y es que, después de tres años a la espera de una nueva aventura empresarial, el establecimiento, de dos plantas, es la nueva apuesta de uno de los grupos hosteleros más ambiciosos y activos de toda A Coruña. Se trata de Town, el conglomerado de restaurantes asiáticos que incluye al pionero establecimiento de la avenida de Finisterre (1985), Simbo (1999) y Shouri Concept (2021), además de la no menos exitosa línea de negocio Donaya, con dos restaurantes (plaza de la Galera y San Andrés) y un supermercado con visos de incorporar restaurante en A Grela. En total, seis establecimientos bajo un paraguas familiar y con el pedigrí de ser descendientes de la señora Lin, la primera china que introdujo su comida en la ciudad, hace más de cuatro décadas.

Planes

De momento, la empresa no ha decidido cuál será la dirección o la nueva realidad del establecimiento del número 5 de la calle Concepción Arenal, que consta de dos plantas y una superficie de más de 300 metros cuadrados. Antes de que Cambalache lo incorporase a su panel de restaurantes, también fue un restaurante uruguayo especializado en pastas y pizzas.

El nuevo súper-restaurante asiático de A Coruña abrirá este sábado

Más información

Parece otro triunfo más de la Chinatown coruñesa frente a Little Italy, tal y como se refirió recientemente El Ideal Gallego: los gigantes asiáticos frente a la proliferación de restaurantes napolitanos gourmet.

La calle Concepción Arenal se encuentra en pleno proceso de reinvención, como es el caso de la tienda de Foto Alfonso, tradicionalmente un negocio de retratos que se ha adaptado a los nuevos tiempos como espacio de moda para un público maduro.

Comer con palillos ya no suena a chino para los coruñeses

Más información

Lo que es seguro es que la llegada del nuevo ‘hijo’ del grupo Town regará Concepción Arenal de clientes ambos lados de la acera, gracias a Estrella Galicia y el gigante asiático. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a presentación das liñas principais do seu departamento

A Xunta lamenta o recurso do Goberno contra o plan de choque á dependencia
Redacción
El ideal gallego

Anna Wintour en A Coruña, la reina de la moda visita Inditex
Esther Durán
El ideal gallego

Galicia, la comunidad con mejor nivel de inglés en España
Redacción
Acceso al campo del Sporting Cambre

Asaltan de madrugada las instalaciones del campo de fútbol del Sporting Cambre
Dani Sánchez