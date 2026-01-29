Un gigante asiático se planta frente a La Cervecería de Estrella Galicia en A Coruña

El antiguo Cambalache de la calle Concepción Arenal Patricia G. Fraga

Decir calle Concepción Arenal en A Coruña remite, en muchos casos, a tardes y noches de diversión e interacción social en La Cervecería de Estrella Galicia. Sin embargo, justo enfrente, quienes abandonan el templo de la cebada o simplemente salen a fumar un cigarro hace tiempo que encuentran una estructura abandonada, que apenas deja intuir lo que hasta hace unos años era un referente de fusión entre la comida argentina, uruguaya e italiana. Se trata del antiguo Cambalache, en el número 5 de la vía dedicada a una de las pioneras del feminismo patrio. Muy pronto, no obstante, volverá a lucir como complemento perfecto a un calentamiento con unas buenas cañas.

Y es que, después de tres años a la espera de una nueva aventura empresarial, el establecimiento, de dos plantas, es la nueva apuesta de uno de los grupos hosteleros más ambiciosos y activos de toda A Coruña. Se trata de Town, el conglomerado de restaurantes asiáticos que incluye al pionero establecimiento de la avenida de Finisterre (1985), Simbo (1999) y Shouri Concept (2021), además de la no menos exitosa línea de negocio Donaya, con dos restaurantes (plaza de la Galera y San Andrés) y un supermercado con visos de incorporar restaurante en A Grela. En total, seis establecimientos bajo un paraguas familiar y con el pedigrí de ser descendientes de la señora Lin, la primera china que introdujo su comida en la ciudad, hace más de cuatro décadas.

Planes

De momento, la empresa no ha decidido cuál será la dirección o la nueva realidad del establecimiento del número 5 de la calle Concepción Arenal, que consta de dos plantas y una superficie de más de 300 metros cuadrados. Antes de que Cambalache lo incorporase a su panel de restaurantes, también fue un restaurante uruguayo especializado en pastas y pizzas.

Parece otro triunfo más de la Chinatown coruñesa frente a Little Italy, tal y como se refirió recientemente El Ideal Gallego: los gigantes asiáticos frente a la proliferación de restaurantes napolitanos gourmet.

La calle Concepción Arenal se encuentra en pleno proceso de reinvención, como es el caso de la tienda de Foto Alfonso, tradicionalmente un negocio de retratos que se ha adaptado a los nuevos tiempos como espacio de moda para un público maduro.

Lo que es seguro es que la llegada del nuevo ‘hijo’ del grupo Town regará Concepción Arenal de clientes ambos lados de la acera, gracias a Estrella Galicia y el gigante asiático.