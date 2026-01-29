Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Sara Merso y su viaje de “película” para presentar su primer disco en solitario en el Garufa Club

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/01/2026 06:31
La artista Sara Merso
La artista Sara Merso
José Manuel Pérez
Sara Merso vuelve a casa este fin de semana para presentar en el Garufa Club el primer disco de su proyecto musical en solitario, ‘Iá’, que verá la luz estos días. El concierto será este viernes (22.00 horas) y estará acompañada de “la misma banda que en el disco, somos ocho personas, y alguien más que se va a dejar caer por ahí”, comenta la cantante, que explica que sonarán “los siete temas que hay en el disco, seis míos y una versión, y también alguna sorpresilla”.

Concierto de Guitar Wolf en la Mardi Gras el pasado agosto

Las salas de conciertos apuntalan la agenda cultural de 2026 en A Coruña

Más información

La artista adelanta que el disco “es una mezclita de varios estilos”. Ya se puede escuchar en plataformas un adelanto, ‘Diamonds’, “que transita un poquito más entre folk americano, con una patita en el pop, los coros evocan un poco a góspel, para mí es la más luminosita, por así decirlo”, comenta, explicando que el disco contará con una “mezcla de estilos”, que incluso alcanzará “sonidos mediterráneos” y “temas un poco más oscuros, más intensos, con más dosis de blues, de jazz, de soul...”.

Su vida profesional transita también por el periodismo, que recientemente la llevó a Córdoba, aunque esta misma semana supo que regresaba a casa, por lo que el viaje de vuelta para presentar el disco se ha convertido en una suerte de “película”. “Estoy de vuelta ya con la mudanza también, ahora mismo que hablo contigo estoy en algún lugar de Extremadura, me lo está poniendo difícil hasta el clima, creo que voy a tener que dormir por el camino, como en las películas, me están poniendo muchos obstáculos, pero ojalá llegue y sea todo glorioso”, asegura entre risas. “El concierto es muy especial, súperimportante, es el primero que vamos a dar después de grabar el disco ya con él en la mano”, comenta sobre la cita en el Garufa.

La decisión

Canta desde que tiene uso de razón y ha prestado su voz a formaciones como la Savoy Club Big Band, Sisters in the House o Sabinaria, además de acompañar a numerosos artistas y bandas. Pero este proyecto en solitario ha ido surgiendo con el paso de los años, sin haber un momento detonante concreto. “Acumulando fragmentos de canciones por dentro, nunca tuve la decisión de decir ‘creo que es el momento, voy a lanzarme en solitario’, no fue una decisión cerebral o deliberada”, explica. “Algún estribillo tiene años”.

Pero “llegó un momento en que se me estaban acumulando y como que me pedía el cuerpo, el corazón, sacarlo, fue más una cosa de sentirlo yo que de tomar una decisión racionalmente, sentí la necesidad de acabar de dar forma y de gestionar esas canciones y sacarlas y, en fin, aquí estamos”, explica Sara Merso.

