A Coruña

San Agustín se convierte en el escaparate del talento local con 'O Balcón Atlántico'

Acogerá del 7 al 8 de febrero una muestra multidisciplinar que reivindica el valor de los negocios en la ciudad

Redacción
29/01/2026 11:20
El Mercado de San Agustín es uno de los inmuebles destacados
 Mercado de San Agustín
Quintana
El Mercado de San Agustín se convertirá los días 7 y 8 de febrero en el escaparate de 'O Balcón Atlántico', una nueva iniciativa que nace con el objetivo de visibilizar y poner en valor el tejido empresarial con sede física en la ciudad de A Coruña.

Durante ese fin de semana, el mercado acogerá una muestra multidisciplinar en la que participarán estudios creativos, servicios profesionales, negocios locales y proyectos vinculados a la hostelería, todos ellos con un denominador común: desarrollar su actividad diaria desde locales y espacios abiertos al público en la ciudad. El evento propone un encuentro directo y cercano entre estos agentes y la ciudadanía.

A diferencia de otros formatos de carácter efímero, 'O Balcón Atlántico' pone el foco en el tejido empresarial local consolidado, reivindicando el valor de los proyectos que forman parte del mapa urbano coruñés. La iniciativa ofrece al público la oportunidad de descubrir a profesionales y establecimientos que habitualmente operan desde sus propios estudios o locales repartidos por la ciudad.

El evento irá más allá de una zona expositiva. A lo largo de las dos jornadas, el mercado de San Agustín contará con una programación continua de actividades, entre las que se incluyen:

  • Talleres y charlas, concebidos como espacios de aprendizaje y debate, liderados por los propios participantes. 
  • Presentaciones y actividades abiertas, una oportunidad para conocer de cerca nuevos servicios y proyectos creativos.
  •  Propuestas gastronómicas, que permitirán disfrutar de la experiencia también desde el ámbito de la hostelería.

Las actividades se desarrollarán en horario de 11:00 a 21:00 horas. La organización está ultimando el calendario detallado de talleres, charlas y presentaciones, que se dará a conocer la próxima semana, una vez cerrados los últimos detalles de producción.

