Pedro Sánchez cambia de opinión y no visitará A Coruña en febrero

Presentación de la REAIM en el Palacio de Capitanía el 20 de enero Carlota Blanco

Finalmente, Pedro Sánchez no acudirá a la III Cumbre Mundial sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM) que se celebra en Palexco los días 4 y 5. El presidente del Gobierno tenía pensado acudir a la inauguración, pero ha habido un cambio de agenda: será la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que intervenga.

Durante la cumbre se darán a conocer casos de uso práctica de IA por parte de las compañías desarrolladoras, y se instalará un área expositiva con herramientas. Durante estos dos días, políticos, industriales y académicos participarán en paneles, mesas redondas y ponencias.