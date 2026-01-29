Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Pedro Sánchez cambia de opinión y no visitará A Coruña en febrero

El presidente del Gobierno tenía previsto acudir a una cumbre internacional sobre IA

Abel Peña
Abel Peña
29/01/2026 12:37
Presentación de la REAIM en el Palacio de Capitanía el 20 de enero
Presentación de la REAIM en el Palacio de Capitanía el 20 de enero
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Finalmente, Pedro Sánchez no acudirá a la III Cumbre Mundial sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM) que se celebra en Palexco los días 4 y 5. El presidente del Gobierno tenía pensado acudir a la inauguración, pero ha habido un cambio de agenda: será la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que intervenga.

Durante la cumbre se darán a conocer casos de uso práctica de IA por parte de las compañías desarrolladoras, y se instalará un área expositiva con herramientas. Durante estos dos días, políticos, industriales y académicos participarán en paneles, mesas redondas y ponencias. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis Ábalos

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño
EFE
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'
Noela Rey Méndez
Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña

Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela
Iván Aguiar
Instalaciones de Gestán Conteco

Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia
Iván Aguiar