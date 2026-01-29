Los números con juegos entran en A Coruña: “Las matemáticas te encantan si sabes lo que son de verdad”

Ana Rodríguez posa con uno de sus juegos en su tienda Javier Alborés

Largo tiempo hace desde que, por fortuna para los coruñeses más pequeños, los sistemas educativos han tornado de un modelo duro y clásico a uno más lúdico y personal. O lo que es lo mismo, se ha cambiado el clásico refrán de ‘la letra con sangre entra’ por una nueva forma de aprender, a través de juegos de mesa o puzzles, que tiendas de la ciudad como Crecer Creando o Doctor Panush reivindican hoy 29 de enero, Día Mundial del Rompecabezas, como forma de aprender jugando: “Las matemáticas te encantan si sabes lo que son de verdad”.

Así se expresa Ana Rodríguez, mente detrás de Crecer Creando, una tienda que desde 2017 provee al barrio de Cuatro Caminos de una buena ristra de juegos de mesa y de ingenio creados por su dueña. El negocio, de hecho, nació como una extensión de un juego que Rodríguez llevaba a cabo con su hija, en el que ambas compartían pequeños desafíos matemáticos: “La idea era abrir un local donde enseñar que las mates son el mejor oficio del mundo a mi manera”.

Poco a poco fue poniendo a la venta los juegos que inventaba y “empezaron a pedirlos muchos profesores”. En Crecer Creando hay juegos para ejercitar diferentes capacidades, cosa que hace en distintos grupos de trabajo que organiza: “Todos los años tengo más de cien alumnos aquí en mi local, e igual un 60% son neurodivergentes. Hay muchos con altas capacidades, otros con trastornos como el espectro autista o el trastorno por déficit de atención…”.

Jugar les ayuda: “Algunos psicólogos que me conocían empezaron a derivarme a sus pacientes aquí”. ¿La razón? Que los rompecabezas, puzzles y demás juegos de lógica les facilitan, según expone, el trabajar capacidades como el razonamiento lógico, la memoria, la concentración e incluso habilidades más relacionadas con la inteligencia emocional y la socialización, “que los niños también necesitan mucho”: “Son juegos matemáticos, pero las mates no son solo sumar y restar”.

Eldritch Gate, un templo en A Coruña para los juegos de cartas y el manga que no para de crecer Más información

De hecho, como parte de ese proyecto con los adolescentes, también han lanzado un programa de radio e incluso un canal de Youtube, al que dedican poco tiempo pero que ya tiene colaboraciones con divulgadores de la talla de José Luis Crespo (del canal ‘Quantum Fracture’), el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón o el biólogo Xacobo de Toro. “Nunca pensé que fuese a ser más que un proyecto que me interesaba en el momento, pero ha crecido mucho”, comenta.

A pesar de las dificultades, Rodríguez se muestra apasionada con su vocación: “Es un trabajo muy agradecido, a veces me intimidan con los detalles que tienen tanto los padres como los niños conmigo: somos como una gran familia”. “Algunos han venido por su psicólogo porque no socializaban nada y ahora están progresando y han dado unos pasos tan grandes a nivel de seguridad en sí mismos enormes. Para mí no hay mayor recompensa”, asevera.

Tiene ideas y proyectos para rato. En el presente año traducirá sus juegos a más idiomas, irá a congresos de matemáticos e incluso trabaja ya junto a un colega informático en una aplicación de su mayor superventas, ‘Clonación’, un juego de cartas sobre las tablas de multiplicar. “Somos novatos en ese ámbito, pero a ver cómo sale”, comenta confiada. Será una aplicación gallega, hecha en Coruña, que llevará sus juegos para perderle el miedo a las matemáticas a Android e IoS.

Apoyo a los adultos

También Luis Castro, dueño de Doctor Panush, otra tienda especializada en juegos de mesa afincada en Cuatro Caminos, señala los valores de una forma de ocio que también incluye como beneficiarios a los adultos. “Cualquier juego de mesa es educativo, aunque no tenga una etiqueta que lo acredite como tal”, comunica. Y lo es “porque hay que seguir reglas e indicaciones, tienen componentes matemáticos, demandan ingenio con el vocabulario, etc.”.

Quizá por eso los padres acudan a su tienda para regalárselos a sus hijos: “Vienen buscando juegos para alejarlos de las pantallas, y después se enganchan”. Aunque afirma que, curiosamente, la mayoría de sus clientes son ingenieros. “Que ayuden a aprender a programar opciones y estrategias puede servir de aprendizaje incluso a gente que se dedica laboralmente a ello”, señala. Doctor Panush abrió en 2015 porque el propio Castro era aficionado de los juegos de mesa, y permanece llenando A Coruña de puzzles y rompecabezas desde aquel entonces.