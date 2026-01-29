La empresa coruñesa K2, galardonada con los Premios Ícaro por ser “referente” en el ámbito de la ingeniería

El ingeniero Jorge Cascales, de K2, esta mañana, en los Premios Ícaro German Barreiros

La Universidad de A Coruña acogió en la mañana de este jueves la ceremonia de entrega de los Premios Ícaro 2025, unos galardones promovidos por el Grupo de Mecánica de Estructuras (GME) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que reconocen la excelencia investigadora y el prestigio internacional en el ámbito de la ingeniería civil y de estructuras. En esta edición, uno de los “referentes” fue K2 Ingeniería, empresa coruñesa especializada en ingeniería de estructuras con una larga trayectoria de colaboración con GME en actividades de transferencia tecnológica y diseño de puentes.

La compañía, creada en 2009 por tres socios con amplia experiencia profesional en el diseño de puentes tan singulares como el de Arcos de Alconétar o el Viaducto de Contreras. A lo largo de su trayectoria, K2 Ingeniería ha tenido la oportunidad de participar en proyectos repartidos por más de 25 países del mundo, desempeñando diferentes papeles en el ámbito de la consultoría de estructuras. En A Coruña, colaboraron en la asistencia técnica durante la ejecución de la pasarela que cruza la avenida de Arteixo y que conecta con el centro comercial Marineda City.

Optimización topológica

Así, también se galardonó al profesor Ole Sigmund, catedrático de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) y referente mundial en el ámbito de la optimización topológica de estudios. Durante el desarrollo del acto, inaugurado por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas, el profesor Ole Sigmund impartió la conferencia titulada ‘Topology optimization state of the art and remaining challenges’, en la que abordó el estado actual y los principales retos pendientes de la optimización topológica de estructuras, en un campo en el que es considerado uno de los mayores expertos a nivel internacional.

A lo largo de sus dos décadas de historia, los Premios Ícaro distinguieron a numerosas instituciones, empresas, investigadores y proyectistas. En la modalidad de instituciones y empresas, fueron reconocidas entidades como la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia, Acciona Infraestructuras, Ferrovial, Sacyr Construcción o el Instituto Tecnológico de Galicia, entre otros.

En el ámbito de los investigadores, los galardones recayeron en algunas de las figuras de prestigio mundial como José Roesset (Texas A&M University), Michel Virlogeux, Javier Manterola, Mike Schlaich, o Eduardo Fernández de la Pradilla (COWI), entre otros.