Árboles de la plaza de España derribados por el temporal hace 25 años Pedro Puig

Hace 25 años A Coruña y su área metropolitana hacían balance de los daños ocasionados por un vendaval que, entre otras múltiples incidencias, derribó varios árboles de la plaza de España. La ciudad llegó a estar momentáneamente sin luz debido a que el suministro eléctrico se vio varias veces interrumpido a consecuencia de los efectos del temporal. Hace 50 años, tal día como hoy de 1976, El Ideal Gallego ofrecía información detallada sobre el crédito internacional que había firmado Fenosa con el objetivo de financiar la central térmica de Meirama. En total, 30 millones de dólares estadounidenses. Hace 100 años, a estas alturas de 1926, el Ayuntamiento rechazaba una solicitud para usar uniformes de la guardia municipal en el Carnaval.

Lunes, 29 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El peor vendaval de los últimos años dibujó en A Coruña un paisaje caótico

Los servicios de urgencia estaban avisados de la llegada de otro temporal. Una situación que este invierno ya es habitual. Sin embargo, nadie se esperaba una madrugada como la de ayer, 28 de enero de 2001. Unos vientos huracanados que por momentos superaron los 120 kilómetros por hora despertaron a los coruñeses y dejaron un rastro de destrozos por toda la ciudad. El vendaval comenzó a adquirir tintes realmente violentos sobre las tres de la mañana, un momento en el que muchos jóvenes todavía permanecían en las zonas de marcha. La sorpresa la recibieron al salir de los locales de copas y descubrir las dificultades para mantenerse en pie, mientras observaban cómo salían volando objetos.

La comarca de A Coruña está todavía recuperándose de los innumerables destrozos que dejó a su paso el temporal de viento. Los servicios de emergencia tuvieron que realizar más de cien intervenciones dentro del casco urbano coruñés y un sinfín de carreteras quedaron cortadas a causa de la caída de árboles. Además, los daños alcanzaron también al tendido eléctrico, por lo que el suministro se vio repetidamente interrumpido durante el día de ayer. El responsable del servicio de Protección Civil, Carlos García Touriñán, reconoció que la violencia del viento les había pillado un poco por sorpresa.

Jueves, 29 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Crédito internacional a Fenosa para Meirama

El pasado día 23 de enero de 1976 ha sido suscrito en Londres un crédito a favor de Fuerzas Eléctricas del Noroeste S. A. (Fenosa) por un grupo de importantes bancos internacionales, entre los que figuran el Chase Manhattan Bank, First National City Bank, Brands Limited, United International Bank Ltd., Societé Central de Banque y los españoles Banco Central y Banco Pastor. Por parte de Fenosa estuvieron presentes en el acto de la firma el Director General de la Sociedad, don Julián Trincado Settier, acompañado del Ingeniero Adjunto a dicha dirección General, don Victoriano Reinoso y Reino.

El importe del crédito es de 30 millones de dólares USA con destino a la financiación de la Central Térmica de Meirama. Este es el segundo crédito concertado por Fenosa en el Euromercado y ambos han sido gestionados sin aval.

Viernes, 29 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Solicitud rechazada por la Alcaldía para el Carnaval

Se ha solicitado de la Alcaldía por algunos autores de apropósitos carnavalescos autorización para utilizar uniformes de la guardia municipal en la representación de tales obras, y dicha autoridad, en el deseo de mantener y hacer respetar la estimación que a sus gentes es debida, se negó y negará a conceder dicho permiso, oponiéndose a la deplorable costumbre de exhibir en estas fiestas a la mofa del público, a quienes por las funciones que desempeñan y el prestigio de su representación, merecen toda clase de consideraciones.

Por otra parte, por efecto de los últimos temporales se han producido desperfectos en el cementerio. Aparecieron rotos los cristales de los nichos número 72 de la línea de San Jorge, propiedad de don José María Bermúdez, y 331 del cuarto departamento, de don Celedonio García.