El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Graduados sociales de A Coruña y Ourense denuncian que el rechazo a la ley ómnibus provocará un "colapso"

Efe
29/01/2026 10:28
Diputados aplauden a una mujer que protestó desde la bancada tras el rechazo a la ley ómnibus
Diputados aplauden a una mujer que protestó desde la bancada tras el rechazo a la ley ómnibus
EFE
El Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense ha emitido un comunicado en el que denuncia el "colapso" en este colectivo profesional por el rechazo al real decreto ley ómnibus, lo que consideran un "golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral".

En el comunicado, el Colegio expone que "la caída de esa norma, que incluía medidas esenciales en materia de pensiones, cotización a la Seguridad Social y la prórroga del SMI de 2025 a 2026, vuelve a situar a los profesionales laboralistas en un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación".

Una situación, avisan, que "repercute directamente tanto en los despachos profesionales como en empresas y personas trabajadoras, ya colapsados por la presión de la digitalización desordenada de la Administración".

Un hombre participa en una marcha por la revalorización de las pensiones

¿Qué pasará con las pensiones tras rechazar el Congreso su subida?

Más información

Los Graduados Sociales de A Coruña y Ourense recuerdan que esta negativa a la ley ómnibus imposibilita, entre otras cosas, "el cierre de nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables y obliga a rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos".

Alertan de que esto "provocará un aumento injustificado de consultas, reclamaciones e incidencias administrativas, lo que deriva en una sobrecarga de trabajo extraordinaria, no prevista ni compensada, que recae directamente sobre los despachos profesionales".

Entienden que la repetición de este escenario "evidencia una preocupante falta de previsión y de consideración hacia los operadores jurídicos y profesionales que hacen posible la aplicación de las normas", por lo que reclaman que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con "urgencia, claridad y estabilidad normativa".

