Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia

Instalaciones de Gestán Gestán

Gestán, con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), informa de que ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 38,8 millones de euros, consolidando su crecimiento y avanzando en la evolución de su modelo industrial.

La compañía explica que refuerza así su actividad en gestión de residuos, producción de materias primas secundarias y energía renovable, orientando parte de su estrategia a explorar nuevas aplicaciones industriales para los materiales recuperados, con el objetivo de ampliar su aportación a la economía circular desde una perspectiva cada vez más tecnológica y eficiente.

Durante el ejercicio 2025, Gestán gestionó un total de 318.202 toneladas de residuos en el conjunto de sus instalaciones. Dentro de esta actividad, el grupo pone el foco en sus centros de valorización, donde los residuos se transforman en nuevos materiales con aplicación industrial.

En este ámbito, las plantas de Santa Icía y Nostián trataron 117.849 toneladas de residuos industriales, con una recuperación del 82%, lo que permitió la producción de 65.157 toneladas de áridos reciclados, un 36% más que en 2024, así como 16.465 toneladas de astilla reciclada y poda, lo que supone un incremento del 150% respecto al ejercicio anterior. Estas cifras reflejan el refuerzo de la capacidad industrial del grupo y su apuesta por la valorización como eje central de su modelo de actividad.

En 2025, Gestán distribuyó 26.000 toneladas de pellet, destinadas tanto a sistemas de calefacción residencial como a procesos industriales y comunitarios, contribuyendo a la descarbonización térmica y a la dinamización de la economía rural vinculada a la biomasa.

“Los datos de 2025 muestran una evolución coherente con la estrategia industrial del grupo, centrada en consolidar la actividad, optimizar procesos y avanzar de forma gradual en nuevas líneas de trabajo vinculadas a la economía circular, con la mirada puesta en reforzar la solidez del modelo y abrir nuevas oportunidades industriales a medio plazo”, señala la consejera delegada de la empresa, Luz Pardo.