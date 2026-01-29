Estrella Galicia recurre a la inteligencia artificial para mejorar su "eficiencia operativa"

Nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás

Corporación Hijos de Rivera informa de que da un nuevo paso en su estrategia de innovación y transformación digital con el lanzamiento de su Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial, un proyecto estratégico orientado a integrar el uso avanzado de la IA en los procesos clave de la compañía.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo gestionado por la Xunta de Galicia, en el marco de la convocatoria de ayudas para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la inteligencia artificial.

El nuevo ecosistema se enmarca en una hoja de ruta de innovación que la compañía desarrolla de forma continuada desde 2017 y que responde a una visión a largo plazo en la que la transformación digital convive con los procesos tradicionales de la empresa.

Según señala Hijos de Rivera, la implantación de este ecosistema tecnológico supone un "avance significativo en eficiencia operativa", al reducir tiempos y costes y ampliar de "forma notable" la capacidad de análisis de la compañía.

Al mismo tiempo, facilita el desarrollo de nuevas herramientas para la explotación inteligente de los datos y el refuerzo de la estrategia comercial, favoreciendo un uso más preciso de la información en un entorno cada vez más competitivo.

"Con este avance, Hijos de Rivera sitúa a la innovación en el corazón de su estrategia empresarial, integrando tecnología avanzada con una cultura cervecera de raíz artesana y demostrando que es posible evolucionar el modelo industrial desde el respeto a la tradición, el conocimiento acumulado y una forma propia de hacer las cosas", afirma la compañía.