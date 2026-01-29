El concierto Chorus de A Coruña reúne 650 kilos de material escolar para enviar a Senegal

La alcaldesa de A Coruña recibió a los participantes en el concierto Chorus Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió este jueves por la mañana en el Palacio Municipal de María Pita, junto al concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, al equipo de coordinación, agrupaciones musicales y artistas invitados que hicieron posible el espectáculo Chorus 2026 – Concierto por la Paz, celebrado el pasado 11 de enero en el Coliseum ante 6.315 personas.

Durante el encuentro, la regidora agradeció personalmente “la entrega, el trabajo y la ilusión” de las 640 personas participantes, de las cuales 508 fueron cantoras y 131 músicos, pertenecientes a diferentes centros educativos, agrupaciones corales y orquestas.

“Lo que vivimos ese día fue mucho más que un concierto: fue un ejemplo de ciudad y un símbolo de los valores que defendemos desde A Coruña”, destacó la alcaldesa.

Chorus es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, que promueve el canto coral como herramienta de aprendizaje, convivencia y expresión artística. En esta primera edición contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de A Coruña, el Coro Mini Gaos, el Coro Gaos Joven y el Coro Gaos, entre otras agrupaciones.

Se sumaron también artistas invitados de reconocido prestigio como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho, que colaboraron de forma desinteresada y se subieron al escenario junto al alumnado, a la alcaldesa y al concejal de Educación, en el emocionante final con la interpretación de “We Are the World”.

Además del valor educativo y cultural, el concierto incorporó un componente solidario destacado. Gracias a la colaboración ciudadana, se recogieron alrededor de 650 kilos de material escolar que se destinarán a la Escuela Coruña de Senegal, creada hace 24 años con fondos municipales y gestionada por la ONG Ecodesenvolvemento Gaia.

La alcaldesa subrayó que “Chorus fue la primera vez, pero no será la última”, y agradeció también el apoyo de las entidades patrocinadoras como Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá, así como el trabajo de las distintas áreas municipales implicadas.

El concierto puede verse en su integridad a través del siguiente enlace: