Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El concierto Chorus de A Coruña reúne 650 kilos de material escolar para enviar a Senegal

Redacción
29/01/2026 15:15
La alcaldesa de A Coruña recibió a los participantes en el concierto Chorus
La alcaldesa de A Coruña recibió a los participantes en el concierto Chorus
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió este jueves por la mañana en el Palacio Municipal de María Pita, junto al concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, al equipo de coordinación, agrupaciones musicales y artistas invitados que hicieron posible el espectáculo Chorus 2026 – Concierto por la Paz, celebrado el pasado 11 de enero en el Coliseum ante 6.315 personas.

Durante el encuentro, la regidora agradeció personalmente “la entrega, el trabajo y la ilusión” de las 640 personas participantes, de las cuales 508 fueron cantoras y 131 músicos, pertenecientes a diferentes centros educativos, agrupaciones corales y orquestas. 

“Lo que vivimos ese día fue mucho más que un concierto: fue un ejemplo de ciudad y un símbolo de los valores que defendemos desde A Coruña”, destacó la alcaldesa.

Chorus

A Coruña se rinde ante un concierto para volver a ser niños y cantar por la paz

Más información

Chorus es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, que promueve el canto coral como herramienta de aprendizaje, convivencia y expresión artística. En esta primera edición contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de A Coruña, el Coro Mini Gaos, el Coro Gaos Joven y el Coro Gaos, entre otras agrupaciones.

Se sumaron también artistas invitados de reconocido prestigio como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho, que colaboraron de forma desinteresada y se subieron al escenario junto al alumnado, a la alcaldesa y al concejal de Educación, en el emocionante final con la interpretación de “We Are the World”.

Galería

Chorus, concierto por la Paz en el Coliseum

Chorus Ver más imágenes

Además del valor educativo y cultural, el concierto incorporó un componente solidario destacado. Gracias a la colaboración ciudadana, se recogieron alrededor de 650 kilos de material escolar que se destinarán a la Escuela Coruña de Senegal, creada hace 24 años con fondos municipales y gestionada por la ONG Ecodesenvolvemento Gaia.

La alcaldesa subrayó que “Chorus fue la primera vez, pero no será la última”, y agradeció también el apoyo de las entidades patrocinadoras como Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá, así como el trabajo de las distintas áreas municipales implicadas.

El concierto puede verse en su integridad a través del siguiente enlace:

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Galicia, la comunidad con mejor nivel de inglés en España
Redacción
Acceso al campo del Sporting Cambre

Asaltan de madrugada las instalaciones del campo de fútbol del Sporting Cambre
Dani Sánchez
annie (47)

A Coruña, mejor ciudad cultural gallega muy por delante de Santiago, Vigo y Pontevedra
Redacción
El ingeniero Jorge Cascales, de K2, ayer, en los Premios Ícaro

La empresa coruñesa K2, galardonada con los Premios Ícaro por ser “referente” en el ámbito de la ingeniería
Dani Sánchez