El Chuac alcanza los 313 trasplantes en 2025, con récord histórico de intervenciones y de donaciones

Presentación de la memoria anual de trasplantes en el Chuac Patricia G. Fraga

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) cerró el 2025 con cifras históricas en donación y trasplantes de órganos, situándose como el cuarto hospital de España con más actividad trasplantadora, solo por detrás de Vall d’Hebron, La Fe y el 12 de Octubre. Así se recoge en la memoria anual, en la que responsables sanitarios y profesionales del centro destacaron tanto los resultados asistenciales como el papel clave de los donantes y sus familias.

Desde la Gerencia del Área Sanitaria A Coruña-Cee destacaron el enorme esfuerzo organizativo que supone mantener esta actividad, al tratarse de procedimientos no programables que obligan a reorganizar quirófanos y equipos casi a diario. “Es un hospital muy orientado al trasplante, pero nada de esto sería posible sin los donantes y sin el compromiso de todos los profesionales”, señaló el gerente, José Luis Verde.

El doctor Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Chuac, se encargó de desgranar los datos, calificando el ejercicio como “un año de récord”. Con récord de trasplantes y récord de donantes en 2025.

En total, el centro coruñés realizó 313 trasplantes, superando los 309 del año anterior y alcanzando la cifra más alta de su historia.

Desde el inicio de los programas en 1981, el hospital ha realizado más de 7.700 trasplantes.