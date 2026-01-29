El barrio de A Coruña en el que nadie ha podido ducharse para ir a trabajar

Grifo echando agua El Ideal Gallego

Si tiene un compañero de trabajo que vive en Novo Mesoiro, no lo culpe si dice que ha tenido que llegar a la oficina sin ducharse. Más que de un problema de higiene, se trata de una cuestión añadida a la ya de por sí complicada rutina de mañana en el barrio periférico. En este caso tiene que ver con el agua y la pérdida de presión y/o suministro que sufre la zona desde la pasada madrugada, lo que ha provocado que los miles de trabajadores hayan tenido que eliminar el aseo de su protocolo matutino.

La incidencia comenzó aproximadamente a las 06.00 horas y se mantiene activa. Según fuentes de Emalcsa, la explicación pasa por “una rotura en Pocomaco, en la zona de Abanca, que ya está aislada”. Al filo de las 11.00 horas, y mientras la solución sigue en curso, quedaban todavía dos manzanas completas sin agua en el polígono. A pesar de que desde la compañía indican que “en Novo Mesoiro no hubo corte”, lo cierto es que la avenida principal no pudo disfrutar de suministro a lo largo de toda la mañana. “Hubo una bajada de presión que pudo afectar a los pisos altos mientras se aislaba la rotura”, apuntan las mismas fuentes. No obstante, subrayan que no se trata de una infraestructura de Emalcsa, sino del propio polígono de Pocomaco. La previsión del corte es de una horas y se espera que en la tarde de este jueves pueda quedar solucionada. Justo cuando los trabajadores vuelvan a casa deseando pegarse una ducha.

Se trata del segundo incidente de la misma naturaleza en cuestión de un mes. El anterior afectó exactamente a los mismos edificios y el origen también se encontró en el área comercial.