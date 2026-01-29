Cae la banda que robaba en los cajetines de los autolavados de gasolineras de A Coruña, Arteixo, Abegondo y Sada

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de ocho delitos de robo con fuerza en gasolineras de la provincia. La investigación, en el marco de la operación 'Caxetins' fue llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Arteixo. Así, consiguieron desmantelar una banda que actuaba en las localidades de Arteixo, Abegondo, Sada y A Coruña.

La operación se inició tras detectarse varios robos con un modus operandi idéntico: los ladrones forzaban los cajetines de monedas en los boxes de lavado de vehículos.

La coordinación entre el Puesto Principal de Arteixo y las unidades de Sada y Abegondo, junto con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, permitió centralizar las pesquisas ante la sospecha de que se trataba de un grupo organizado itinerante.

La investigación localizó también otro elemento común: el uso de un mismo vehículo de color azul oscuro. Este elemento resultó determinante para lograr la identificación de cuatro varones con antecedentes delictivos, quienes actuaban de forma coordinada para reventar los sistemas de almacenamiento de efectivo de los autolavados.

Las detenciones se desarrollaron de forma escalonada durante el mes de enero. El día 22 se interceptó a uno de los autores mientras circulaba por la autovía A-6. Posteriormente, el día 26 de enero la Guardia Civil localizó y detuvo a otros integrantes del grupo en un inmueble ocupado de la ciudad de A Coruña y, esa misma tarde, arrestaron a un último implicado.

La operación consiguió esclarecer los asaltos que habían sufrido estaciones de servicio de las zonas de A Coruña, Meicende, Abegondo y Sada. El botín de los ladrones ascendía a 900 euros en efectivo mientras que los daños provocados en las instalaciones superaron los 1.900 euros. A los detenidos, que ya están a disposición judicial, se les imputan ocho delitos de robo con fuerza.