Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela

Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña Germán Barreiros

Gadis ha abierto en el polígono de A Grela, en A Coruña, su punto de venta más grande de la ciudad, donde cuenta con 35 supermercados. La puesta en marcha de este establecimiento ha generado 45 puestos de trabajo directos y ofrece un nuevo punto de venta de alimentación a los miles de trabajadores de esta zona empresarial.

La empresa señala que se trata de una “ubicación estratégica”, en la calle Gambrinus 159, esquina con Avenida Fisterra, una de las principales arterias de A Coruña, lo que, a su juicio, favorece “una mayor comodidad a los clientes”, que tienen a su disposición 77 plazas de aparcamiento.

El supermercado cuenta con más de 3.200 metros cuadrados de superficie total y se ha construido en base en “altos estándares de eficiencia energética y accesibilidad”, con espacios habilitados para proporcionar “la mejor experiencia de compra al cliente”, según explica Gadisa, matriz de los conocidos supermercados Gadis.

Esta tienda ofrece más de 13.500 artículos, con productos frescos, de proximidad, de marcas líderes a precios competitivos, de la marca propia IFA y numerosas referencias veganas, ecológicas, sin gluten y a granel, siguiendo las tendencias del consumidor actual y facilitando que los clientes puedan elegir, según afirma la compañía alimentaria.

“En el nuevo punto de venta se han priorizado las secciones de producto fresco, que son la seña de identidad de la cadena de supermercados. Además, el mostrador tradicional permite ofrecer mejor servicio y promueve la captación de talento de perfiles especializados en pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería. Esta última se dispone en torno a un gran obrador central para que los clientes disfruten de una experiencia más cercana”, señala Gadis.

De los 49 profesionales que están al servicio de los clientes, 45 se incorporan a la empresa con motivo de esta apertura. El establecimiento estará abierto en horario de 9.00 a 21.45 horas.

Según informa Gadisa, el día de la apertura, los clientes han tenido como regalo seguro un altavoz por compras superiores a 35 euros. Además, quienes registrasen en su app Gadis+ una compra superior a 40 euros el jueves 29 o el viernes 30, reciben un cheque directo de 4 euros en su cartera Gadis, que podrán descontar en una próxima compra. Esta promoción incluye un solo cheque por cliente.