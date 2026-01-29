Mi cuenta

A Coruña

Anna Wintour en A Coruña, la reina de la moda visita Inditex

Esther Durán
29/01/2026 17:54
La sede central de Inditex en Arteixo vivió este jueves una jornada poco habitual. Entre pasillos, talleres y estudios creativos apareció una de las figuras más influyentes de la moda internacional: Anna Wintour. La histórica editora de 'Vogue' Estados Unidos y actual directora editorial global de 'Condé Nast' visitó las instalaciones de la multinacional gallega acompañada por Marta Ortega, en un encuentro que no pasó desapercibido para los trabajadores del grupo.

La presencia de Wintour, que dejó la dirección de la edición estadounidense de Vogue el pasado mes de septiembre, despertó una enorme expectación en el complejo de Arteixo. No es habitual ver de cerca a quien durante décadas marcó el pulso de la industria.

Con su estética inconfundible, abrigo largo de cuero en tonos marrones y las ya míticas gafas de sol, Wintour se adentró junto a la presidenta de Inditex en el corazón creativo y logístico del grupo. Durante la visita conoció espacios clave como los talleres de diseño de Zara Woman, los estudios de fotografía y los engranajes que sostienen el modelo de negocio de la compañía, uno de los más admirados del sector a nivel mundial.

La editora había aterrizado horas antes en el aeropuerto de A Coruña en un vuelo privado procedente de París, donde asistió al desfile de Chanel, rodeada de figuras como Penélope Cruz o Nicole Kidman, habituales del circuito de la alta moda internacional.

La visita refuerza el papel de A Coruña como uno de los centros neurálgicos de la moda global y no se descarta que Wintour aproveche su estancia para acercarse a la exposición ‘Wonderland’, de Annie Leibovitz, en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), la primera gran retrospectiva en España de la célebre fotógrafa.

