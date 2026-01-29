Mi cuenta

A Coruña

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/01/2026 14:16
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
La fuerza de las olas de las últimas jornadas de alerta ha allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
A Coruña vuelve a estar en alerta roja meteorológica. Han sido solo tres días los que la ciudad ha conseguido alejarse de los fenómenos costeros más adversos (martes, miércoles y jueves), pero la tranquilidad se termina de nuevo este viernes, una jornada para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activada una nueva alerta máxima costera.

Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones

Los problemas volverán a partir de las cuatro de la tarde de este viernes, cuando se activará el aviso por olas que pueden llegar a los 9 metros de altura, que seguirá hasta las ocho de la mañana del sábado. La alerta ya empezará en nivel naranja a partir de la medianoche de este viernes -por olas de hasta 8 metros- y se mantendrá así hasta la puesta en marcha de la roja a las cuatro.

El mar engulle las playas del Orzán y Matadero

El mar se 'traga' las playas del Orzán y Matadero

En las anteriores jornadas en alerta roja, la acción de las olas dejó 'tocada' la duna protectora de Riazor, que esta semana ha arreglado el Ayuntamiento de cara a evitar daños con la llegada de nuevas borrascas.

Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,

El Gobierno local reconstruye la duna de Riazor tras el paso de las borrascas de enero

Además de las olas, tanto la ciudad como su área metropolitana estarán en alerta amarilla por fuertes vientos, que dejarán rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

La llegada de esta nueva borrasca ha obligado al Ayuntamiento de A Coruña a cerrar una vez más parques, jardines y playas, tanto este jueves como en la jornada del viernes.

