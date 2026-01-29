A Coruña sufre el mes de enero con más días de lluvia de la serie histórica

Una moto y un bus transitan en una de las jornadas lluviosas de enero Carlota Blanco

Desde hace aproximadamente una semana la ciudad de A Coruña y su área metropolitana viven pegadas a las borrascas. A esos temporales atlánticos que traen tantos fenómenos adversos y que son bautizados alfabéticamente. Desde que el pasado miércoles, 21 de enero, se acercara ‘Harry’ a las puertas de la ciudad, con las llegadas de ‘Ingrid’ y ‘Joseph’ a continuación, en A Coruña ya se han recogido más de 90 litros de agua por metro cuadrado. Si a esto se le suma que desde el día 8 –solo hubo dos días secos, el 4 y el 7– la urbe herculina registró chubascos en algún momento de cada jornada, los hasta ahora 26 días pasados por agua en lo que va de mes –21 consecutivos– provocan que A Coruña viva el mes de enero con más jornadas de lluvia desde que la Aemet tiene registros, es decir, 1931.

Y es que, hay que remontarse al año 1948 para ver un mes de enero similar al de este 2026. En aquel entonces, la estación del Observatorio de Aemet registró exactamente los mismos días de lluvia: 26, igual que en este 2026. Sin embargo, las previsiones de los expertos para los últimos días de mes y principios del siguiente evidencian una posibilidad especialmente alta de poder superar esa cifra. De hecho, solo tendría que llover en una jornada de las tres que restan para confirmar que este año comenzó mucho más lluvioso de lo normal.

Pese a que desde que empezó el año llovió casi a diario, este enero está lejos de entrar en el top 5 por agua acumulada

Con todo, la ciudad y su área no están sufriendo tantas incidencias como las que afectan a lugares del interior de A Coruña o Pontevedra, donde la lluvia ha desbordado los ríos y afectado a vías de comunicación. Según el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, ahora la protagonista será una nueva masa de aire frío, que mantendrá los chubascos y provocará un descenso de temperaturas. “Para los próximos días continuará el paso de frentes pero no serán tan activos como el de estos días, que provocó el aviso rojo en la provincia de Pontevedra. A tres días vista no tenemos previsión de situación que pueda inducir a emisión de aviso rojo, pero sí de que seguirá lloviendo”, concluyó el delegado de Aemet.

Litros totales

Lo que casi con total seguridad no se va a poder superar es el acumulado total de precipitaciones. En este sentido, pese a que haya llovido (más de 0,1 litros por metro cuadrado) en al menos el 92% de las jornadas transcurridas hasta el momento de enero, los poco más de 180 litros por metro cuadrado están todavía lejos de los 260 del curso pasado, de los 261 de 1945 o de los 292 y 297 de 2016 y 1955, respectivamente. Sin embargo, el rey de los meses de enero más lluviosos –y con diferencia– es también 1948, un año en el que la estación del Observatorio registró nada más y nada menos que 348 litros por metro cuadrado.

Según los datos de la Aemet, en tan solo una semana la estación del Agra do Orzán acumuló 78 litros de lluvia, con los 32,4 de este lunes como máxima precipitación diaria. Contrasta este dato con el valor medio de las precipitaciones en un mes de enero normal en A Coruña. La Aemet la sitúa en 112 litros por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 3,6 litros al día.

Con el paso de los tres temporales consecutivos, la media asciende en esta escasa semana a 13 litros diarios. La última de estas borrascas, ‘Joseph’, dejó este lunes importantes acumulaciones de lluvia sobre todo al inicio y al final de la jornada, cuando las tormentas volvieron a hacer acto de presencia en A Coruña y la lluvia volvió a ser protagonista.

La borrasca que decidió no pasarse por la ciudad es ‘Kristin’. Con rachas de viento cercanas a los 150 kilómetros por hora (similar a un huracán de categoría 1), el fuerte temporal desencadenó toda su fuerza entre Lisboa y Oporto y dejó libre de avisos a la comunidad gallega, que quedará durante la jornada de hoy en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Así, las rachas de viento volverán a estar presentes, aunque no se harán notar tanto como a finales de la semana pasada, con valores cercanos a los 100 kilómetros por hora.

Además del viento –y por supuesto la lluvia– en A Coruña se esperan tanto para la jornada de hoy como para la de mañana que estos chubascos puedan ir acompañados de cierto aparato eléctrico. En cuanto a las temperaturas, los termómetros se moverán entre los 10 y los 15 grados.