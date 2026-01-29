Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña, mejor ciudad cultural gallega muy por delante de Santiago, Vigo y Pontevedra

Se encuentra entre las once ciudades españolas con mejor calidad cultural, según el Observatorio de la Cultura

Redacción
29/01/2026 16:55
annie (47)
Imágenes de la exposición de Annie Leibovitz de la Fundación MOP
Quintana
El Observatorio de la Cultura ha vuelto a hacer públicos sus datos sobre el estado de la oferta cultural en el país, con el informe 'Lo mejor de la cultura 25'. En esta edición, A Coruña ha visto refrendado su liderazgo cultural, ubicándose como la primera urbe gallega en lo que a calidad e innovación cultural se refiere.

La ciudad coruñesa ha quedado ubicada en el puesto número 11 en el ranking español, con el 18,5% de los votos, tres puntos porcentuales más que hace un año. Se encuentra así por delante de Santiago (17), Vigo (26) y Pontevedra (35).

“A Coruña consolida con estes resultados a súa proxección estatal e como capital cultural de Galicia”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. “Esta valoración que recibimos reforza as políticas culturais levadas a cabo desde o 2019 pola nosa alcaldesa, Inés Rey, apostando por todo tipo de públicos e iniciativas, sustentadas na mellor rede de espazos culturais de Galicia”, añade el edil de Cultura.

Lo mejor de la cultura en España

Entre los 50 mejores eventos o instalaciones culturales del país, solo hay un representante gallego. No es otra que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP).

Así es 'Wonderland', la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP de A Coruña

Annie Leibovitz da la bienvenida a su país de las maravillas: "Vosotros veis a los Rolling, yo cuadros de 35 mm"

Más información

Gracias a las exposiciones dedicadas a David Bailey y a Annie Leibovitz, la instalación expositiva del puerto se ubica en el puesto 26 a nivel nacional, mejorando los datos del año pasado, que la ubicaban en el 55.

