A Coruña, mejor ciudad cultural gallega muy por delante de Santiago, Vigo y Pontevedra

El Observatorio de la Cultura ha vuelto a hacer públicos sus datos sobre el estado de la oferta cultural en el país, con el informe 'Lo mejor de la cultura 25'. En esta edición, A Coruña ha visto refrendado su liderazgo cultural, ubicándose como la primera urbe gallega en lo que a calidad e innovación cultural se refiere.

La ciudad coruñesa ha quedado ubicada en el puesto número 11 en el ranking español, con el 18,5% de los votos, tres puntos porcentuales más que hace un año. Se encuentra así por delante de Santiago (17), Vigo (26) y Pontevedra (35).

“A Coruña consolida con estes resultados a súa proxección estatal e como capital cultural de Galicia”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. “Esta valoración que recibimos reforza as políticas culturais levadas a cabo desde o 2019 pola nosa alcaldesa, Inés Rey, apostando por todo tipo de públicos e iniciativas, sustentadas na mellor rede de espazos culturais de Galicia”, añade el edil de Cultura.

Lo mejor de la cultura en España

Entre los 50 mejores eventos o instalaciones culturales del país, solo hay un representante gallego. No es otra que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP).

Gracias a las exposiciones dedicadas a David Bailey y a Annie Leibovitz, la instalación expositiva del puerto se ubica en el puesto 26 a nivel nacional, mejorando los datos del año pasado, que la ubicaban en el 55.